Українці мають право на отримання одноразової допомоги до Дня Незалежності, що святкуємо 24 серпня. Суми виплат різні, як і умови для отримання. Фокус з'ясував детально.

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Щороку деякі громадяни України отримують додаткові виплати від держави у сумі від 450 до 3100 грн, що здійснюватиме Пенсійний фонд. Згідно з постановою КМУ № 1396, право на отримання разової грошової допомоги мають п’ять категорій осіб. Тож, як подати документи та отримати гроші, у матеріалі Фокусу.

Хто має право на державну допомогу до Дня Незалежності

Отримати разову виплату можуть громадяни, які брали участь у воєнних діях, а також зазнали страждань від війни.

На державну допомогу до Дня Незалежності можуть розраховувати не всі Фото: kp.ua

Особи з інвалідністю внаслідок війни і колишні малолітні в’язні концтаборів. Учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, неповнолітні в’язні концтаборів, а також діти, які народилися в місцях ув’язнення батьків. Люди з особливими заслугами перед державою. Родини загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України, які не одружилися повторно. Учасники війни, колишні в’язні, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизанів та інших борців із нацизмом.

Згідно із законом до 24 серпня 2025 року держава має виплатити разову грошову допомогу окремим категоріям громадян

Як пояснила Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керівниця Адвокатського бюро “Анни Даніель”, згідно із законом до 24 серпня 2025 року держава має виплатити разову грошову допомогу окремим категоріям громадян.

“Постановою Кабміну № 1396 “Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах” затверджено Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, — зазначила Анна Даніель.

Цей порядок визначає механізм надання ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань разової грошової виплати до Дня Незалежності України.

Стало відомо розмір грошової допомоги і термін виплат у 2025 році

Скільки заплатять у 2025 році: розмір грошової допомоги і термін виплат

Особи з інвалідністю внаслідок війни: I група — 3 100 грн; II група — 2 900 грн; III група — 2 700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі на Майдані — 1 000 грн;

особи з особливими заслугами перед Україною — 3 100 грн;

члени сімей загиблих, дружини/чоловіки померлих захисників (якщо не одружилися вдруге) — 650 грн;

інші учасники війни, депортовані, діти підпільників — 450 грн.

Разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня щороку

Як пояснила юристка, разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня щороку.

В ПФУ додали, що усім пенсіонерам, які мають право на одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності, кошти надійдуть у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно.

За даними ПФУ, ветеранам війни, які служать чи працюють та не є пенсіонерами, кошти надійдуть на рахунки військових частин, установ, організацій, де вони служать чи працюють. Усю інформацію мають надати роботодавці.

"Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу / працюєте, то переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни", — наголосили у ПФУ.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, кошти надійдуть у серпні Фото: НБУ

Допомога до Дня Незалежності: які документи потрібно надати

У переліку документів на отримання грошової допомоги до Дня Незалежності передусім слід написати заяву. Зазначимо, що тим, хто має право на виплату, не отримує пенсію, не проходить службу (не працює), для отримання допомоги слід звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України до 1 серпня поточного року. Також можна подати заяву на виплати через веб-портал електронних послуг ПФУ або надіслати поштою.

Грошова допомога не виплачується в разі смерті отримувача грошової допомоги

Окрім заяви в довільній формі, має міститися така інформація:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України;

номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати до Дня Незалежності України (номер та серія, дата та місце видачі, найменування органу (посадової особи), який видав документ).

“Грошова допомога не виплачується в разі смерті отримувача”, - зауважує Анна Даніель.

Пенсіонерам разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується разом із пенсійними надходженнями

Якщо відмовили у допомозі: які кроки - пояснення юриста

Зазначимо, що найпоширенішими причинами відмови у виплатах є помилки під час оформлення заяви чи пакету документів. Зокрема, неповний список чи неправильно оформлена заява, невірні банківські реквізити (IBAN). Є і такі випадки, коли у пакеті документів немає посвідчення, яке дає право на виплату. Тож, слід уважно перевірити всі свої подані дані перед направленням до ПФУ. Якщо допустили помилку, усуньте її та подайте заяву повторно.

Як зауважує адвокатка Анна Даніель, у разі відмови у виплаті грошової допомоги до Дня Незалежності України територіальний орган Пенсійного фонду України має проінформувати заявника через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Якщо ж ви вважаєте відмову необґрунтованою, слід подти письмову скаргу до вищого органу ПФУ (регіональне управління). А у разі відсутності або незадовільного, звертайтеся до суду на підставі постанови КМУ № 1396 та № 486, а також закону України “Про статус ветеранів війни” або “Про жертви нацистських переслідувань” - залежно від вашої категорії.