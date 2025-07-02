Штраф от ТЦК со скидкой: как оплатить и что для этого необходимо
В 2025 году штраф за нарушение воинского учета можно оплатить онлайн, без визита в ТЦК. При быстрой оплате предоставляется скидка 50%.
Если имеются основания для наложения штрафа, например за отсутствие или несвоевременное обновление данных, военнообязанное лицо получает уведомление об этом в приложении Резерв+. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".
Согласно действующему законодательству Украины, за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.
При оплате через приложение Резерв+ в течение 10 дней действует скидка 50%. Например, штраф в 17 000 грн можно оплатить всего за 8 500 грн, а при сумме штрафа 25 500 грн — за 12 750 грн.
Чтобы оплатить штраф через мобильное приложение Резерв+, нужно выполнить несколько простых шагов, в частности:
- Загрузите или откройте приложение Резерв+.
- Войдите в свою учетную запись.
- Зайдите во вкладку "Штрафы".
- Из списка выберите тот штраф, который нужно оплатить.
- Нажмите кнопку Оплатить.
- Укажите платежные данные и подтвердите операцию.
После оплаты на экране появится уведомление с подтверждением. Рекомендуется сохранить квитанцию на случай возможных проверок. В случае штрафа из-за некорректных данных, их нужно своевременно обновить, чтобы избежать повторных санкций.
Сделать это можно, обратившись лично в ТЦК или в электронном кабинете Резерв+. Напоминаем, что обновлять нужно следующие данные:
- адрес проживания;
- контактные данные (телефон, эл. почта);
- прохождение комиссии (при необходимости);
- другие сведения (паспорт, дипломы, водительское удостоверение и т.д.).
Если вы не согласны с наложенными штрафами, то их можно обжаловать, подав соответствующее заявление в суд.
Напомним, 26 июня в работе приложения для военнообязанных "Резерв+" произошел масштабный сбой. Специалисты обещали наладить систему через несколько часов.
Россияне подделывают украинское приложение "Резерв+" для сбора данных об украинцах. В Минобороны Украины выявляли три копии данного приложения.