Штраф від ТЦК зі знижкою: як оплатити і що для цього необхідно

У 2025 році штраф за порушення військового обліку можна сплатити онлайн, без візиту до ТЦК. При швидкій оплаті надається знижка 50%.

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Якщо є підстави для накладення штрафу, наприклад за відсутність або несвоєчасне оновлення даних, військовозобов'язана особа отримує сповіщення про це в додатку Резерв+. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

Згідно з чинним законодавством України, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

При оплаті через додаток Резерв+ протягом 10 днів діє знижка 50%. Наприклад, штраф у 17 000 грн можна сплатити всього за 8 500 грн, а при сумі штрафу 25 500 грн — за 12 750 грн.

Щоб оплатити штраф через мобільний додаток Резерв+, потрібно виконати кілька простих кроків, зокрема:

Завантажте або відкрийте додаток Резерв+.

Увійдіть у свій обліковий запис.

Зайдіть у вкладку "Штрафи".

Зі списку виберіть той штраф, який потрібно сплатити.

Натисніть кнопку Оплатити.

Вкажіть платіжні дані та підтвердіть операцію.

Після оплати на екрані з'явиться повідомлення з підтвердженням. Рекомендується зберегти квитанцію на випадок можливих перевірок. У разі штрафу через некоректні дані, їх потрібно своєчасно оновити, щоб уникнути повторних санкцій.

Зробити це можна, звернувшись особисто до ТЦК або в електронному кабінеті Резерв+. Нагадуємо, що оновлювати потрібно такі дані:

адреса проживання;

контактні дані (телефон, ел. пошта);

проходження комісії (за необхідності);

інші відомості (паспорт, дипломи, водійське посвідчення тощо).

Якщо ви не згодні з накладеними штрафами, то їх можна оскаржити, подавши відповідну заяву до суду.

Нагадаємо, 26 червня в роботі застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" стався масштабний збій. Фахівці обіцяли налагодити систему за кілька годин.

Росіяни підробляють український застосунок "Резерв+" для збору даних про українців. У Міноборони України виявляли три копії цього застосунку.