Болгария перейдет на евро: названы окончательные сроки

С 1 января 2026 года Болгария перейдет на евро. Это завершает процесс, позволяющий стране стать новым членом еврозоны и воспользоваться преимуществами использования единой валюты ЕС.

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8 июля 2025 года Совет Европейского Союза принял последние три правовых акта, необходимых для введения евро в Болгарии с нового года, о чем сообщается на его странице.

Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс между евро и болгарским левом на переходной период на уровне 1,95583 лева за 1 евро. Это соответствует текущему центральному курсу лева в механизме обменного курса (ERM II) и необходимо для замены денежных единиц.

Первой Болгарию с этим поздравила Стефани Лосе, министр экономики Дании. Эта страна главенствует в совете ЕС с 1 июля 2025 года.

"С сегодняшнего дня Болгария занимает свое место в качестве 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающего строгий анализ и интенсивную подготовку. Я горячо поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением", – заявила она.

Заявку на членство в Европейский Союз Болгария подала 14 декабря 1995 года, после чего подготовки к вступлению, который включал выполнение критериев, установленных ЕС.

Официально членом Евросоюза она стала 1 января 2007 года, вместе с Румынией.

Что касается единой валюты, то перейти на евро страна обязалась сразу после вступления в ЕС, но ей надо было выполнить пять из пяти критериев сближения с евро.

Одним из них было членство в течение по меньшей мере двух лет в официальном механизме обменного курса ЕС (ERM II).

Болгария официально присоединилась к ERM II 10 июля 2020 года. 30 июня 2021 года представители правительства и центрального банка Болгарии приняли проект государственного плана введения евро. Ранее в тот день они заявили о намерении Болгарии принять евро 1 января 2024 года.

В мае 2022 года правительство приняло более четкую версию своего плана введения евро в Болгарии, которая подтвердила обязательство страны принять евро в установленный срок.

Ранее Фокус писал, что Ольга Стефанишина назвала год вступления Украины в ЕС. В свою очередь Орбан заявил, что венгры остановили вступление Украины в ЕС.