Болгарія перейде на євро: названо остаточні терміни

З 1 січня 2026 року Болгарія перейде на євро. Це завершує процес, що дає змогу країні стати новим членом єврозони та скористатися перевагами використання єдиної валюти ЄС.

Related video

8 липня 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила останні три правові акти, необхідні для введення євро в Болгарії з нового року, про що повідомляють на її сторінці.

Один із трьох правових актів встановлює обмінний курс між євро і болгарським левом на перехідний період на рівні 1,95583 лева за 1 євро. Це відповідає поточному центральному курсу лева в механізмі обмінного курсу (ERM II) і необхідно для заміни грошових одиниць.

Першою Болгарію з цим привітала Стефані Лосе, міністерка економіки Данії. Ця країна головує в раді ЄС з 1 липня 2025 року.

"Відсьогодні Болгарія посідає своє місце як 21-й член єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає суворий аналіз та інтенсивну підготовку. Я гаряче вітаю Болгарію і болгарський народ із цим величезним досягненням", — заявила вона.

Заявку на членство в Європейському Союзі Болгарія подала 14 грудня 1995 року, після чого відбулася підготовка до вступу, що включала виконання критеріїв, встановлених ЄС.

Офіційно членом Євросоюзу вона стала 1 січня 2007 року, разом із Румунією.

Що стосується єдиної валюти, то перейти на євро країна зобов'язалася одразу після вступу до ЄС, але їй треба було виконати п'ять із п'яти критеріїв зближення з євро.

Одним із них було членство протягом щонайменше двох років в офіційному механізмі обмінного курсу ЄС (ERM II).

Болгарія офіційно приєдналася до ERM II 10 липня 2020 року. 30 червня 2021 року представники уряду і центрального банку Болгарії ухвалили проєкт державного плану введення євро. Раніше того дня вони заявили про намір Болгарії прийняти євро 1 січня 2024 року.

У травні 2022 року уряд ухвалив більш чітку версію свого плану введення євро в Болгарії, яка підтвердила зобов'язання країни прийняти євро у встановлений термін.

Раніше Фокус писав, що Ольга Стефанишина назвала рік вступу України до ЄС. Зі свого боку Орбан заявив, що угорці зупинили вступ України до ЄС.