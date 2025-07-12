Мощный украинский аграрный ресурс не используется на 60-70%. Как изменить игру, вытеснить РФ с исторических рынков Украины и куда направить свой агроэкспорт?

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Украина имеет колоссальный аграрный потенциал, однако сейчас использует его лишь на треть. Об этом заявил министр аграрной политики Виталий Коваль во время International Invest Summit. Jazz Business, анализируя возможности украинского агроэкспорта и пути для его расширения. По сравнению с европейскими странами, в частности Данией, эффективность использования с/х земли в Украине в 15 раз ниже.

Ситуация критическая: почему Украина использует лишь треть своего потенциала

"Один гектар украинской земли дает около 1000 евро валютной выручки, в Дании — 15 000 евро. Это соотношение 1 к 15", — отметил Коваль.

Украина использует лишь треть своего потенциала агроэкспорта Фото: УНИАН

Основная причина такой ситуации, по его словам, кроется в отсутствии глубокой переработки и экспорте сырья вместо готовой продукции с добавленной стоимостью.

"Так, средняя цена одной тонны агроэкспорта из Украины в 2023 году составляла 291 евро, тогда как в странах ЕС — более 1500 евро", — отметил он.

С Ковалем согласилась менеджер по развитию аграрных рынков и коммуникаций Программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) Ирина Попова. Она добавила, что нужно искать не просто добавленную стоимость, а глубинную переработку — концентраты, глюкозу, изоляты.

Средняя цена одной тонны агроэкспорта из Украины в 2023 году составляла 291 евро, тогда как в странах ЕС — более 1500 евро

"Это тот путь, где украинский бизнес еще не конкурирует в полную силу", — заявила Попова.

Хотя в 2024 году наблюдался рост экспортной стоимости на 25%, ситуация остается критической. Украина преимущественно экспортирует пшеницу, кукурузу, ячмень, но имеет потенциал продавать продукты глубокой переработки — масла, крахмал, аминокислоты, глютен и тому подобное.

Ирина Попова назвала направление, где украинский бизнес еще не конкурирует в полную силу

Куда экспортируем сейчас?

52% аграрного экспорта идет в Европейский Союз (до полномасштабного вторжения — только 29%);

14% — на рынки Ближнего Востока;

10% — в Африку;

9% — Юго-Восточная Азия;

доля Китая снизилась до 6%.

"Чем шире будет география экспорта, тем стабильнее будет страна", — подчеркнул министр.

Украинский агроресурс не используется на 60-70% — министр Виталий Коваль

Пример с ЕС: Украина вытесняет Россию с рынков кормовых продуктов

Как отметил Коваль, с начала полномасштабной войны многие страны Балтии и Скандинавии отказались от российских поставок белковой группы (шротов, жмыха). Именно здесь Украина смогла оперативно занять освободившиеся ниши, и экспорт переработанной масличной продукции вырос в разы.

"Мы заместили Россию и Беларусь во многих сегментах. Это пример успешного импортозамещения и свидетельство того, что у нас есть потенциал не только поставлять сырье, но и быть конкурентными в переработке", — пояснил Коваль.

Но на исторических рынках Украины, таких как Вьетнам, россияне остаются влиятельными: приезжают после украинских делегаций, обещают больше, и пытаются вытеснить Украину.

Доля Украины от мирового экспорта составляет лишь 0,2% от мирового экспорта Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Как вырвать свое место под солнцем на торговой карте мира

Доля Украины от мирового экспорта составляет лишь 0,2%.

"Мы — лишь проблеск на мировой экономической карте, но очень перспективный", — подчеркнул Коваль.

Египет подписал преференциальное соглашение с ЕС, поэтому польский экспортер яблок имеет на 30% лучшую позицию, чем украинский, отметил министр сельского хозяйства

И за это место, по словам министра, нужно бороться. Причем не только географически, но и в торговых условиях: украинские экспортеры часто стартуют с худших позиций, чем их конкуренты.

В частности, Египет — главный партнер Украины в Африке, он забирает 1,4 из 2,6 млрд долларов агроэкспорта в регион, однако по информации министра, польский экспортер имеет на 30% лучшие стартовые условия в Египте, чем украинский, из-за преференций ЕС.

Украинские экспортеры часто стартуют с худших позиций, чем их конкуренты

С Вьетнамом ситуация еще хуже: на украинское зерно действуют пошлины, тогда как на российское — нет.

"Наша задача — снимать тарифные ограничения. Решение таких вопросов — это стратегическая задача государства и бизнеса", — отметил министр.

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Поэтому, чтобы стать влиятельным игроком на аграрной карте мира, Украина должна сделать как минимум четыре важных шага:

сфокусироваться на глубокой переработке;

привлекать инвестиции в инновационные продукты;

работать над снятием торговых барьеров совместно с бизнесом;

строить партнерства между государством, бизнесом и научно-образовательными центрами.

"Успех агроэкспорта не в гектаре — а в грамме добавленной стоимости", — подытожила Ирина Попова.

Как ранее писал Фокус, продолжаются переговоры между Украиной и ЕС по обновленным торговым условиям. По словам министра аграрной политики, ожидается официальное одобрение Еврокомиссией более выгодных для Украины условий.