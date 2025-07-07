Сливочное масло в Украине в течение 2025 года подорожало на 25%, даже несмотря на то, что сейчас продолжается сезон "дешевых цен". Параллельно украинские производители ожидают новых условий экспорта в ЕС. Фокус выяснил, как это повлияет на кошельки потребителей.

Related video

Сливочное масло в украинских магазинах летом стоит 65-160 грн. Как пояснил Фокусу экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине масло за год подорожало на 25%. Однако на фоне инфляции и сплошного подорожания продуктов говорить о скачке цен именно на сливочное масло не стоит. Более того, мы сейчас находимся в периоде дешевых цен. А вот что будет дальше, Фокус выяснил подробно.

Сколько стоит сливочное масло в магазинах: актуальные цены

По состоянию на июль 2025 года цены на масло жирностью 72,6% и 82% (вес 180-200 г) составляют от 66,50 грн до 158,00 грн.

В Украине упала цена на молоко-сырье Фото: Freepik

В таблице Фокус привел ориентировочную стоимость* масла в популярных у украинцев сетях продаж.

Магазин Бренд / Название Жирность Вес Цена, грн АТБ Простоквашино 72,6% 180 г 69,90 грн

Селянське 82% 200 г 89,90 грн Сільпо Premialle 82% 200 г 119,00 грн

Президент 82% 200 г 139,00 грн Новус Novus 82% 180 г 84,00 грн

Latteria 82% 200 г 129,00 грн Метро Хуторок 72,6% 180 г 66,50 грн

Молокія 82% 200 г 92,90 грн Варус Ферма 82% 200 г 98,00 грн

Лавка традицій 82% (орган.) 200 г 158,00 грн Рукавичка Галичина 82% 180 г 89,00 грн

*Цены могут незначительно отличаться в зависимости от региона, акций или программ лояльности. Также в периоды распродаж крупные сети могут снижать цену на масло до 59-65 грн за упаковку.

Как пояснил Фокусу экономист Олег Пендзин, по сравнению с маем 2025 года, цены на сливочное масло в Украине на 3% снизились.

"Да, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 25%. Это правда. При том, что мы зашли в период дешевых цен. Резко упала цена на молоко-сырье. И сливочное масло пошло вниз. По сравнению с маем оно снизилось в цене. Я думаю, что оно будет снижаться и по сравнению с июнем", — сказал Пендзин.

По сравнению с маем 2025 года, цены на сливочное масло в Украине на 3% снизились

Такую ситуацию эксперт объясняет сезоном открытого выпаса скота.

"На сегодняшний день молоко-сырье подешевело на 25-30%, поэтому стоит ожидать удешевления сливочного масла летом. Так традиционно происходит", — добавил Пендзин.

Поэтому учитывая ситуацию с ценами на масло, Фокус советует потребителям выбирать локальные бренды и продукцию с жирностью 72,6%, ведь они дешевле. Также стоит покупать большие объемы — по 400-500 г, ведь это выгоднее для продуктовой корзины.

В то же время ситуация на рынке масла является маркером более широких изменений в аграрном секторе. Сейчас украинские производители ищут новые рынки, но внутренний потребитель уже платит больше.

Важно

Самые низкие цены на продукты и отдых: в каких странах ЕС дешевле всего жить

В частности об обновленных условиях Соглашения о свободной торговле с ЕС рассказал заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. По его словам, в Евросоюзе позволили сохранить ключевые объемы аграрного экспорта, достигнутые за время действия автономных торговых преференций. Согласно словам Качки, объем экспорта украинского масла в ЕС вырос на 233% с 2021 года и основной продукцией является именно масло жирностью 82%. По его информации Украина производит примерно 70 тыс. тонн сливочного масла в год, из которых на экспорт в ЕС идет лишь 3 тыс. тонн (5%).

Будущее расширение квот и спрос в Европе может сделать украинских производителей более ориентированными на внешние рынки.

Удастся ли сохранить баланс между экспортом и доступностью, будет зависеть от условий, которые ЕС окончательно согласует в ближайшее время.

В то же время Олег Пендзин, комментируя информацию замминистра, пояснил, что на фоне такого общего производства сливочного масла в Украине 3 тыс. тонн не играют какой-то существенной роли в формировании цены на внутреннем рынке.

Однако будущее расширение квот и спрос в Европе может сделать украинских производителей более ориентированными на внешние рынки.

"Это хорошо для производителей, ведь они получают дополнительные возможности. Но для украинского потребителя ситуация остается сложной: цены растут, и даже новые экспортные возможности их не сдерживают", — отметил Олег Пендзин.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года цены выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года Фото: Getty Images

Европейский рынок открывается: новые квоты почти согласованы

Как сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль во время форума INVEST SUMMIT Jazz Business во Львове, переговоры между Украиной и ЕС относительно обновленных торговых условий находятся на финальном этапе. Коваль сказал, что ожидается официальное одобрение Еврокомиссией более выгодных для Украины условий.

"Процесс переговоров с ЕС относительно нового механизма взаимодействия в сфере торговли находится на финальной стадии. Ожидаем официального одобрения условий от Еврокомиссии. Они лучше, чем были до 6 июня", — сказал Коваль.

Тем временем иностранный сыр вытесняет украинский с полок магазинов. Как Фокус сообщал ранее, украинцы потребляют в основном европейскую продукцию, а не сыр отечественных производителей