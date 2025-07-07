Цены на сливочное масло в Украине растут: что будет до конца 2025 года
Сливочное масло в Украине в течение 2025 года подорожало на 25%, даже несмотря на то, что сейчас продолжается сезон "дешевых цен". Параллельно украинские производители ожидают новых условий экспорта в ЕС. Фокус выяснил, как это повлияет на кошельки потребителей.
Сливочное масло в украинских магазинах летом стоит 65-160 грн. Как пояснил Фокусу экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине масло за год подорожало на 25%. Однако на фоне инфляции и сплошного подорожания продуктов говорить о скачке цен именно на сливочное масло не стоит. Более того, мы сейчас находимся в периоде дешевых цен. А вот что будет дальше, Фокус выяснил подробно.
Сколько стоит сливочное масло в магазинах: актуальные цены
По состоянию на июль 2025 года цены на масло жирностью 72,6% и 82% (вес 180-200 г) составляют от 66,50 грн до 158,00 грн.
В таблице Фокус привел ориентировочную стоимость* масла в популярных у украинцев сетях продаж.
Магазин
Бренд / Название
Жирность
Вес
Цена, грн
АТБ
Простоквашино
72,6%
180 г
69,90 грн
Селянське
82%
200 г
89,90 грн
Сільпо
Premialle
82%
200 г
119,00 грн
Президент
82%
200 г
139,00 грн
Новус
Novus
82%
180 г
84,00 грн
Latteria
82%
200 г
129,00 грн
Метро
Хуторок
72,6%
180 г
66,50 грн
Молокія
82%
200 г
92,90 грн
Варус
Ферма
82%
200 г
98,00 грн
Лавка традицій
82% (орган.)
200 г
158,00 грн
Рукавичка
Галичина
82%
180 г
89,00 грн
*Цены могут незначительно отличаться в зависимости от региона, акций или программ лояльности. Также в периоды распродаж крупные сети могут снижать цену на масло до 59-65 грн за упаковку.
Как пояснил Фокусу экономист Олег Пендзин, по сравнению с маем 2025 года, цены на сливочное масло в Украине на 3% снизились.
"Да, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 25%. Это правда. При том, что мы зашли в период дешевых цен. Резко упала цена на молоко-сырье. И сливочное масло пошло вниз. По сравнению с маем оно снизилось в цене. Я думаю, что оно будет снижаться и по сравнению с июнем", — сказал Пендзин.
По сравнению с маем 2025 года, цены на сливочное масло в Украине на 3% снизились
Такую ситуацию эксперт объясняет сезоном открытого выпаса скота.
"На сегодняшний день молоко-сырье подешевело на 25-30%, поэтому стоит ожидать удешевления сливочного масла летом. Так традиционно происходит", — добавил Пендзин.
Поэтому учитывая ситуацию с ценами на масло, Фокус советует потребителям выбирать локальные бренды и продукцию с жирностью 72,6%, ведь они дешевле. Также стоит покупать большие объемы — по 400-500 г, ведь это выгоднее для продуктовой корзины.
В то же время ситуация на рынке масла является маркером более широких изменений в аграрном секторе. Сейчас украинские производители ищут новые рынки, но внутренний потребитель уже платит больше.
В частности об обновленных условиях Соглашения о свободной торговле с ЕС рассказал заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. По его словам, в Евросоюзе позволили сохранить ключевые объемы аграрного экспорта, достигнутые за время действия автономных торговых преференций. Согласно словам Качки, объем экспорта украинского масла в ЕС вырос на 233% с 2021 года и основной продукцией является именно масло жирностью 82%. По его информации Украина производит примерно 70 тыс. тонн сливочного масла в год, из которых на экспорт в ЕС идет лишь 3 тыс. тонн (5%).
Будущее расширение квот и спрос в Европе может сделать украинских производителей более ориентированными на внешние рынки.
Удастся ли сохранить баланс между экспортом и доступностью, будет зависеть от условий, которые ЕС окончательно согласует в ближайшее время.
В то же время Олег Пендзин, комментируя информацию замминистра, пояснил, что на фоне такого общего производства сливочного масла в Украине 3 тыс. тонн не играют какой-то существенной роли в формировании цены на внутреннем рынке.
Однако будущее расширение квот и спрос в Европе может сделать украинских производителей более ориентированными на внешние рынки.
"Это хорошо для производителей, ведь они получают дополнительные возможности. Но для украинского потребителя ситуация остается сложной: цены растут, и даже новые экспортные возможности их не сдерживают", — отметил Олег Пендзин.
Европейский рынок открывается: новые квоты почти согласованы
Как сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль во время форума INVEST SUMMIT Jazz Business во Львове, переговоры между Украиной и ЕС относительно обновленных торговых условий находятся на финальном этапе. Коваль сказал, что ожидается официальное одобрение Еврокомиссией более выгодных для Украины условий.
"Процесс переговоров с ЕС относительно нового механизма взаимодействия в сфере торговли находится на финальной стадии. Ожидаем официального одобрения условий от Еврокомиссии. Они лучше, чем были до 6 июня", — сказал Коваль.
Тем временем иностранный сыр вытесняет украинский с полок магазинов. Как Фокус сообщал ранее, украинцы потребляют в основном европейскую продукцию, а не сыр отечественных производителей