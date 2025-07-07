Вершкове масло в Україні впродовж 2025 року здорожчало на 25%, навіть попри те, що нині триває сезон "дешевих цін". Паралельно українські виробники очікують на нові умови експорту до ЄС. Фокус з'ясував, як це вплине на гаманці споживачів.

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Вершкове масло в українських магазинах влітку коштує 65-160 грн. Як пояснив Фокусу економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, в Україні масло за рік подорожчало на 25%. Проте на тлі інфляції і суцільного здорожчання продуктів говорити про стрибок цін саме на вершкове масло не варто. Ба більше, ми зараз перебуваємо у періоді дешевих цін. А ось що буде далі, Фокус з'ясував детально.

Скільки коштує вершкове масло в магазинах: актуальні ціни

Станом на липень 2025 року ціни на масло жирністю 72,6% та 82% (вага 180–200 г) становлять від 66,50 грн до 158,00 грн.

В Україні впала ціна на молоко-сировину Фото: Freepik

У таблиці Фокус навів орієнтовну вартість* масла у популярних в українців мережах продажу.

Магазин Бренд / Назва Жирність Вага Ціна, грн АТБ Простоквашино 72,6% 180 г 69,90 грн

Селянське 82% 200 г 89,90 грн Сільпо Premialle 82% 200 г 119,00 грн

Президент 82% 200 г 139,00 грн Новус Novus 82% 180 г 84,00 грн

Latteria 82% 200 г 129,00 грн Метро Хуторок 72,6% 180 г 66,50 грн

Молокія 82% 200 г 92,90 грн Варус Ферма 82% 200 г 98,00 грн

Лавка традицій 82% (орган.) 200 г 158,00 грн Рукавичка Галичина 82% 180 г 89,00 грн

*Ціни можуть незначно відрізнятися залежно від регіону, акцій або програм лояльності. Також у періоди розпродажів великі мережі можуть знижувати ціну на масло до 59–65 грн за упаковку.

Як пояснив Фокусу економіст Олег Пендзин, порівняно із травнем 2025 року, ціни на вершкове масло в Україні на 3% знизилися.

"Так, порівняно з аналогічним періодом минулого року вони виросли на 25%. Це правда. При тому, що ми зайшли в період дешевих цін. Різко впала ціна на молоко-сировину. І вершкове масло пішло вниз. Порівняно з травнем воно знизилося в ціні. Я думаю, що воно буде знижуватися і порівняно з червнем", — сказав Пендзин.

Порівняно із травнем 2025 року, ціни на вершкове масло в Україні на 3% знизилися

Таку ситуацію експерт пояснює сезоном відкритого випасання худоби.

"На сьогоняшній день молоко-сировина подешевшала на 25-30%.Тож варто чекати здешевшання вершкового масла влітку. Так традиційно відбувається", — додав Пендзин.

Тож з огляду на ситуацію з цінами на масло, Фокус радить споживачам обирати локальні бренди та продукцію з жирністю 72,6%, адже вони дешевші. Також варто купувати більші об’єми — по 400–500 г, адже це вигідніше для продуктового кошику.

Водночас ситуація на ринку масла є маркером ширших змін в аграрному секторі. Наразі українські виробники шукають нові ринки, але внутрішній споживач уже платить більше.

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Зокрема про оновлені умови Угоди про вільну торгівлю з ЄС розповів заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка. За його словами, в Євросоюзі дозволили зберегти ключові обсяги аграрного експорту, досягнуті за час дії автономних торговельних преференцій. Згідно зі словами Качки, обсяг експорту українського масла до ЄС зріс на 233% з 2021 року і основною продукцією є саме масло жирністю 82%. За його інформацією Україна виробляє приблизно 70 тис. тонн вершкового масла на рік, з яких на експорт до ЄС іде лише 3 тис. тонн (5%).

Майбутнє розширення квот та попит у Європі може зробити українських виробників більш орієнтованими на зовнішні ринки.

Чи вдасться зберегти баланс між експортом та доступністю, залежатиме від умов, які ЄС остаточно погодить найближчим часом.

Водночас Олег Пендзин, коментуючи інформацію замміністра, пояснив, що на тлі такого загального виробництва вершкового масла в Україні 3 тис. тон не відіграють якоїсь суттєвої ролі в формуванні ціни на внутрішньому ринку.

Проте майбутнє розширення квот та попит у Європі може зробити українських виробників більш орієнтованими на зовнішні ринки.

"Це добре для виробників, адже вони отримують додаткові можливості. Але для українського споживача ситуація залишається складною: ціни ростуть, і навіть нові експортні можливості їх не стримують", — зауважив Олег Пендзин.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року ціни виросли на 25% Фото: Getty Images

Європейський ринок відкривається: нові квоти майже погоджені

Як повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль під час форуму INVEST SUMMIT Jazz Business у Львові, перемовини між Україною та ЄС щодо оновлених торговельних умов перебувають на фінальному етапі. Коваль сказав, що очікується офіційне схвалення Єврокомісією більш вигідних для України умов.

"Процес перемовин із ЄС щодо нового механізму взаємодії у сфері торгівлі перебуває на фінальній стадії. Очікуємо офіційного схвалення умов від Єврокомісії. Вони кращі, ніж були до 6 червня", — сказав Коваль.

Тим часом іноземний сир витісняє український із полиць магазинів. Як Фокус повідомляв раніше, українці споживають здебільшого європейську продукцію, а не сир вітчизняних виробників