Найнижчі ціни на продукти та відпочинок: у яких країнах ЄС найдешевше жити

Євростат показав, у яких країнах ЄС найнижчі ціни на продукти та відпочинок.

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Рівень цін у Румунії залишається істотно нижчим за середній показник по Європейському союзу в більшості категорій споживчих товарів і послуг. Про це повідомляє видання Spot.

У категорії "Їжа та безалкогольні напої" лідером за низькими цінами стала Румунія — там вартість цих товарів становить лише 76% від середнього рівня по Європейському Союзу. За нею йдуть Словаччина з показником 83% і Польща — 87%.

Крім того, Румунія очолила рейтинг у категорії "Відпочинок і культура", де індекс цін становив 67%. Друге місце в цій категорії посідає Болгарія з показником 68%.

До речі, свіжі дані Євростату показують, що Румунія входить до числа країн з одними з найнижчих доходів. У 2024 році індекс фізичного обсягу ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності сягнув лише 78% від середнього рівня по ЄС.

Однак вона не найбідніша — перед нею йдуть:

Угорщина;

Хорватія;

Болгарія, де ВВП на душу населення найнижчий у Європі.

Нагадаємо, що Австрійська федеральна земля Бургенланд з 1 липня 2025 року запроваджує обов'язкову участь біженців у громадських роботах. Новий захід передбачає, що всі біженці будуть зобов'язані виконувати певні трудові завдання.

Зазначимо, Фокус описав про презентацію звіту ООН про вплив українських біженців на економіку Польщі, який відбувся 10 червня. Представник УВКБ ООН Рафал Костжинський під час прес-конференції заявив, що поляки "втомилися" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Серед іншого, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. За словами представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою і продуктивною", при цьому поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.