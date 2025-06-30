Заплатять у 10 разів менше від середнього: одна з країн ЄС запроваджує обов'язкові роботи для біженців

Австрійська федеральна земля Бургенланд з 1 липня 2025 року вводить обов'язкову участь біженців у громадських роботах.

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Новий захід передбачає, що всі біженці будуть зобов'язані виконувати певні трудові завдання. Про це повідомляє видання Bild.

Відмова від участі в громадських роботах без вагомої причини потягне за собою серйозні наслідки.

Особи, які отримують притулок у Бургенланді, тепер зобов'язані брати участь у робочих програмах, що включають такі види діяльності:

догляд за парками;

допомога в будинках для людей похилого віку;

прибирання.

За участь у цих програмах біженці отримуватимуть оплату в розмірі 1,6 євро на годину, що майже вдесятеро менше за середню погодинну зарплату по країні.

"Той, хто постійно отримує підтримку від держави, має також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству", — заявила міністерка соцполітики Бургенланда Даніела Вінклер.

У своїй заяві представниця наголосила, що особи, які двічі без поважних причин відмовляться виконувати доручену роботу, можуть зіткнутися зі скороченням соціальної допомоги.

У такому разі біженці ризикують втратити базову підтримку — їм може бути надано лише спальне місце замість повноцінного житла, обмежено доступ до медичного страхування, мінімального харчування та базового лікування.

Зазначимо, що нині в Австрії проживають близько 90 000 українських біженців.

Зазначимо, Фокус описав про презентацію звіту ООН про вплив українських біженців на економіку Польщі, який відбувся 10 червня. Представник УВКБ ООН Рафал Костжинський під час прес-конференції заявив, що поляки "втомилися" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Серед іншого, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. За словами представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою і продуктивною", при цьому поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.

Нагадуємо, у березні медіа The Economist проаналізувало, як вплине можливе перемир'я на українських біженців. Тим часом у червні на виборах у Польщі переміг кандидат, який виступає проти членства України в ЄС.