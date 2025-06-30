Заплатят в 10 раз меньше среднего: одна из стран ЕС вводит обязательные работы для беженцев

Австрийская федеральная земля Бургенланд с 1 июля 2025 года вводит обязательное участие беженцев в общественных работах.

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Новая мера предусматривает, что все беженцы будут обязаны выполнять определённые трудовые задания. Об этом сообщает издание Bild.

Отказ от участия в общественных работах без веской причины повлечет за собой серьёзные последствия.

Лица, получающие убежище в Бургенланде, теперь обязаны принимать участие в рабочих программах, включающих следующие виды деятельности:

уход за парками;

помощь в домах для престарелых людей;

уборка.

За участие в этих программах беженцы будут получать оплату в размере 1,6 евро в час, что почти в десять раз меньше средней почасовой зарплаты по стране.

"Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу", — заявила министр соцполитики Бургенланда Даниэла Винклер.

В своём заявлении представительница подчеркнула, что лица, которые дважды без уважительных причин откажутся выполнять порученную работу, могут столкнуться с сокращением социальной помощи.

В таком случае беженцы рискуют потерять базовую поддержку — им может быть предоставлено только спальное место вместо полноценного жилья, ограничен доступ к медицинскому страхованию, минимальному питанию и базовому лечению.

Отметим, что в настоящее время в Австрии проживают около 90 000 украинских беженцев.

Отметим, Фокус описал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, который состоялся 10 июня. Представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". Среди прочего, он пояснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.

Напоминаем, в марте медиа The Economist проанализировало, как повлияет возможное перемирие на украинских беженцев. Между тем в июне на выборах в Польше победил кандидат, выступающий против членства Украины в ЕС.