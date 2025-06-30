Самые низкие цены на продукты и отдых: в каких странах ЕС дешевле всего жить

Евростат показал, в каких странах ЕС самые низкие цены на продукты и отдых.

Related video

Уровень цен в Румынии остается существенно ниже среднего показателя по Европейскому союзу в большинстве категорий потребительских товаров и услуг. Об этом сообщает издание Spot.

В категории "Еда и безалкогольные напитки" лидером по низким ценам стала Румыния — там стоимость этих товаров составляет всего 76% от среднего уровня по Европейскому Союзу. За ней идут Словакия с показателем 83% и Польша — 87%.

Кроме того, Румыния возглавила рейтинг в категории "Отдых и культура", где индекс цен составил 67%. Второе место в этой категории занимает Болгария с показателем 68%.

Кстати, свежие данные Евростата показывают, что Румыния входит в число стран с одними из самых низких доходов. В 2024 году индекс физического объема ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности достиг лишь 78% от среднего уровня по ЕС.

Однако она не самая бедная – перед ней идут:

Венгрия;

Хорватия;

Болгария, где ВВП на душу населения самый низкий в Европе.

Напомним, что Австрийская федеральная земля Бургенланд с 1 июля 2025 года вводит обязательное участие беженцев в общественных работах. Новая мера предусматривает, что все беженцы будут обязаны выполнять определенные трудовые задания.

Отметим, Фокус описал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, который состоялся 10 июня. Представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". Среди прочего, он пояснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.