Іноземний сир витісняє український із полиць магазинів. Фокус з'ясував, що їстимуть українці та чи зможе конкурувати з європейською продукція вітчизняних виробників.

Related video

Іноземний сир — дешевший за український. Для порівняння: середня ціна українського твердого сиру Гауда в супермаркетах — близько 587 грн/кг, тоді як імпортний коштує 398 грн/кг, що на 30-40 % менше. Що відбувається з цінами на вітчизняні молочні продукти та чи не загрожує Україні втрата українського продукту, дослідив Фокус.

Що дешевше: українські чи польські сири

Фокус дослідив ціни на сир на прикладі супермаркетів АТБ та "Сільпо" і порівняв вартість популярних сортів твердого сиру різного виробництва. Як виявилося, український дорожчий в середньому на 30-40 %. Навіть українські бюджетні сири (299-413 грн/кг) все одно не завжди дешевші за польські аналоги. Найбільша різниця — у напівтвердому Маасдамі, де ціна кілограма може відрізнятися майже на 270 грн.

Скільки коштують сири в супермаркетах України Фото: Інфографіка Анна Кудрик

Як сказав Фокусу аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка, така різниця між цінами на вітчизняний та імпортний продукт пояснюється державними дотаціями в ЄС, нижчими виробничими витратами та масштабом виробництва. Адже вартість продукту залежить від цін на сировину та витрат на перероблення, і якщо ігнорувати цю ситуацію, імпорт з ЄС зростатиме, а український ціновий сегмент сирів залишиться втраченим.

Сирний імпорт з ЄС тисне на українських виробників Фото: УНІАН

Як ЄС дотує свій сир, а Україна втрачає ринок

Основа для формування ціноутворення молочних продуктів йде від закупівельних цін на молокосировину, каже Максим Гопка. За його словами, наразі ціна сировини не змінюється та тримається вже третій місяць поспіль на тому ж рівні.

"Середня ціна коливається на рівні 19-19,4 грн/кг з ПДВ і порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 16%", — розповів Гопка.

Основа для формування ціноутворення молочних продуктів йде від закупівельних цін на молоко-сировину.

Він також нагадав, що у 2022 та 2023 роках ціна на молоко в Україні була нижчою, ніж в країнах ЄС, що стимулювало внутрішнє виробництво для збільшення експорту молочних продуктів і внутрішнього споживання, адже вітчизняний продукт був більш привабливий у ціні. А ось від другої половини 2024-го ціни почали зростати через активний попит на сировину (яка була обмежена в період липень-вересень через енергетичну кризу та різке падіння надою в господарствах населення внаслідок сильної спеки) та збільшення експорту сирів — переважно до Молдови та Казахстану.

Країни ЄС за 2024 рік мали невелику частку у споживанні українських сирів (22%). Молокопереробні підприємства були зацікавлені відвантажити якомога більше товару на експорт, користуючись збільшенням цін на біржові товари на зовнішніх ринках.

"Країни ЄС за 2024 рік мали невелику частку у споживанні українських сирів (22%). Молокопереробні підприємства були зацікавлені відвантажити якомога більше товару на експорт, користуючись збільшенням цін на біржові товари на зовнішніх ринках. По суті сьогодні ми наближаємось до обсягів імпорту, які спостерігали у 2021 році, це при тому, що споживання зменшилося за останні роки", — пояснив експерт.

Згідно з аналітикою, на низьку ціну імпортного продукту може впливати державна фінансова підтримка з боку ЄС і перекривати деякі витрати. Як раз основні країни, що експортують сири до України, — саме держави ЄС: Польща, Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія, Латвія.

Вартість сиру залежить від цін на молоко-сировину Фото: УНИАН

Сир дорожчає: чому українські виробники тримають високими ціни

Попри зростання обсягів сирного імпорту в Україні, ціни на сири як вітчизняного, так і іноземного походження, не падають. Причина — збільшення вартості енергоресурсів, транспортування, а також обмеження в надоях, спричинені спекотним літом 2024 року та енергетичною кризою.

Важливо

Ціни злетять: чому будуть дорожчати продукти влітку і при чому тут новий врожай

Ба більше, зниження ціни на сир може вплинути на падіння прибутків виробників, які перебувають під великим тиском імпортної продукції конкурентів.

"Зниження цін від виробників не обов’язково вплине на зниження ціни на прилавках магазину, де кінцевим ціноутворювачем є ритейл. Зниження ціни можливе, якщо існуватиме такий рівень фінансової підтримки, як в ЄС, або буде створений механізм, який дозволить продукції стати конкурентоспроможною та задовольняти всіх учасників ланцюжка продажів", — пояснює Максим Гопка.

Ціни на сир формуються від закупівельної вартості молоко-сировини Фото: УНІАН

До яких цін на сир готуватися споживачу восени

Очікується, що восени ціни на сири в Україні продовжуватимуть зростати. І на це є причини.

"Через поступове збільшення факторів виробництва можливе подальше зростання цін на сири. Їх подальша вартість залежатиме від вартості сировини та вартості затрат при переробленні (особливо електроенергії). Якщо ігнорувати цю ситуацію — імпорт продовжить рости, український ціновий сегмент залишиться втраченим. Потрібне поступове впровадження дій, які зможуть збільшити частку вітчизняного продукту на прилавках магазинів як зі сторони держави, так і бізнесу", — зауважив максим Гопка.

Важливо

Рекордні ціни: чому в Україні різко подорожчав хліб і чого очікувати наприкінці літа

Тим часом, на думку керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, як молочна продукція загалом, так і твердий сир, може здешевшати, адже влітку худоба перейшла на відкритий випас. З його слів, влітку через несприятливі коливання вартості цієї продукції перейматись не доведеться.