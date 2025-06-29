Иностранный сыр вытесняет украинский с полок магазинов. Фокус выяснил, что будут есть украинцы и сможет ли конкурировать с европейской продукция отечественных производителей.

Related video

Иностранный сыр — дешевле украинского. Для сравнения: средняя цена украинского твердого сыра Гауда в супермаркетах — около 587 грн/кг, тогда как импортный стоит 398 грн/кг, что на 30-40 % меньше. Что происходит с ценами на отечественные молочные продукты и не грозит ли Украине потеря украинского продукта, исследовал Фокус.

Что дешевле: украинские или польские сыры

Фокус исследовал цены на сыр на примере супермаркетов АТБ и "Сильпо" и сравнил стоимость популярных сортов твёрдого сыра разного производства. Как оказалось, украинский дороже в среднем на 30-40 %. Даже украинские бюджетные сыры (299-413 грн/кг) все равно не всегда дешевле польских аналогов. Наибольшая разница — в полутвердом Маасдаме, где цена килограмма может отличаться почти на 270 грн.

Сколько стоят сыры в супермаркетах Украины Фото: Інфографіка Анна Кудрик

Как сказал Фокусу аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка, такая разница между ценами на отечественный и импортный продукт объясняется государственными дотациями в ЕС, более низкими производственными затратами и масштабом производства. Ведь стоимость продукта зависит от цен на сырье и затрат на переработку, и если игнорировать эту ситуацию, импорт из ЕС будет расти, а украинский ценовой сегмент сыров останется потерянным.

Сырный импорт из ЕС давит на украинских производителей Фото: УНИАН

Как ЕС дотирует свой сыр, а Украина теряет рынок

Основа для формирования ценообразования молочных продуктов идет от закупочных цен на молокосырье, говорит Максим Гопка. По его словам, сейчас цена сырья не меняется и держится уже третий месяц подряд на том же уровне.

"Средняя цена колеблется на уровне 19-19,4 грн/кг с НДС и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 16%", — рассказал Гопка.

Основа для формирования ценообразования молочных продуктов идет от закупочных цен на молоко-сырье.

Он также напомнил, что в 2022 и 2023 годах цена на молоко в Украине была ниже, чем в странах ЕС, что стимулировало внутреннее производство для увеличения экспорта молочных продуктов и внутреннего потребления, ведь отечественный продукт был более привлекателен в цене. А вот со второй половины 2024-го цены начали расти из-за активного спроса на сырье (которое было ограничено в период июль-сентябрь из-за энергетического кризиса и резкого падения надоя в хозяйствах населения вследствие сильной жары) и увеличения экспорта сыров — преимущественно в Молдову и Казахстан.

Страны ЕС за 2024 год имели небольшую долю в потреблении украинских сыров (22%). Молокоперерабатывающие предприятия были заинтересованы отгрузить как можно больше товара на экспорт, пользуясь увеличением цен на биржевые товары на внешних рынках.

"Страны ЕС за 2024 год имели небольшую долю в потреблении украинских сыров (22%). Молокоперерабатывающие предприятия были заинтересованы отгрузить как можно больше товара на экспорт, пользуясь увеличением цен на биржевые товары на внешних рынках. По сути сегодня мы приближаемся к объемам импорта, которые наблюдали в 2021 году, это при том, что потребление уменьшилось за последние годы", — пояснил эксперт.

Согласно аналитике, на низкую цену импортного продукта может влиять государственная финансовая поддержка со стороны ЕС и перекрывать некоторые расходы. Как раз основные страны, экспортирующие сыры в Украину, — именно государства ЕС: Польша, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Латвия.

Стоимость сыра зависит от цен на молоко-сырье Фото: УНИАН

Сыр дорожает: почему украинские производители держат высокими цены

Несмотря на рост объемов сырного импорта в Украине, цены на сыры как отечественного, так и иностранного происхождения, не падают. Причина — увеличение стоимости энергоресурсов, транспортировки, а также ограничения в надоях, вызванные жарким летом 2024 года и энергетическим кризисом.

Важно

Цены взлетят: почему будут дорожать продукты летом и при чем здесь новый урожай

Более того, снижение цены на сыр может повлиять на падение прибыли производителей, которые находятся под большим давлением импортной продукции конкурентов.

"Снижение цен от производителей не обязательно повлияет на снижение цены на прилавках магазина, где конечным ценообразователем является ритейл. Снижение цены возможно, если будет существовать такой уровень финансовой поддержки, как в ЕС, или будет создан механизм, который позволит продукции стать конкурентоспособной и удовлетворять всех участников цепочки продаж", — объясняет Максим Гопка.

Цены на сыр формируются от закупочной стоимости молоко-сырья Фото: УНИАН

К каким ценам на сыр готовиться потребителю осенью

Ожидается, что осенью цены на сыры в Украине будут продолжать расти. И на это есть причины.

"Из-за постепенного увеличения факторов производства возможен дальнейший рост цен на сыры. Их дальнейшая стоимость будет зависеть от стоимости сырья и стоимости затрат при переработке (особенно электроэнергии). Если игнорировать эту ситуацию — импорт продолжит расти, украинский ценовой сегмент останется потерянным. Нужно постепенное внедрение действий, которые смогут увеличить долю отечественного продукта на прилавках магазинов как со стороны государства, так и бизнеса", — отметил Максим Гопка.

Важно

Рекордные цены: почему в Украине резко подорожал хлеб и чего ожидать в конце лета

Между тем, по мнению руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, как молочная продукция в целом, так и твердый сыр, может подешеветь, ведь летом скот перешел на открытый выпас. По его словам, летом из-за неблагоприятных колебаний стоимости этой продукции переживать не придется.