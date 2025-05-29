Отмена "торгового безвиза" скажется, прежде всего, на объёмах экспорта курятины в страны ЕС. Фокус спросил у эксперта агроотрасли, что грозит украинскому птицеводству.

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Возвращение квот на украинские агропродукты объяснили в ЕС. Так, министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар перед заседанием Евросовета по вопросам сельского хозяйства в Брюсселе заявила, что поддержка Украины не может осуществляться без учета последствий для собственных производств Франции, поэтому поиск баланса необходим. По словам французского министра Анни Женевар, отмена таможенных пошлин для Украины "немедленно и глубоко" дестабилизировала определенное количество отраслей во Франции.

"Я думаю о птицеводстве. Я также вижу, если посмотреть на эволюцию зернового импорта, в частности украинского, он также дестабилизирует наши собственные производства", — заявила она.

Фокус выяснил, что будет с украинским экспортом после 6 июня и как это скажется на ценах продуктов. Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко прокомментировал ситуацию.

В Евросоюзе объяснили возвращение квот на украинские агропродукты Фото: REUTERS

Как "торговый безвиз" повлиял на агроотрасль

В начале российского вторжения в 2022 году Евросоюз отменил квоты и пошлины на украинскую сельхозпродукцию, чтобы поддержать пострадавшую от войны экономику. С июня 2022 года украинский экспорт, в частности, курятины значительно вырос.

Так, в 2023-м около 41% (173,2 тыс. тонн) от общего объема украинского экспорта мяса птицы было поставлено в ЕС. Основными импортерами стали Нидерланды (58,9%) и Словакия (31%). А в 2024 году экспорт мяса птицы из Украины вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 446,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт увеличился на 21% из-за роста цен на внешних рынках и изменения ассортимента продукции. Однако, как Фокус сообщал ранее, Европейский Союз, вероятно, не продлит торговые льготы, которые позволяли Украине ввозить большинство своих товаров на территорию ЕС без пошлин.

Птицеводство экспортно ориентированное Фото: people

Что будет с экспортом курятины и как это скажется на ценах

По словам исполнительного директора Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, отрасль птицеводства экспортно ориентирована, и особенно важность экспорта приобрела чрезвычайное значение с началом военной агрессии. Благодаря либерализации торговли со странами ЕС, удалось сохранить, а затем и восстановить объемы производства продукции птицеводства, которые существенно сократились в 2022 году. Снижение внутреннего потребления из-за выезда значительного количества населения за границу, компенсировали возможностью экспортировать избыточные объемы продукции в первую очередь в европейские страны, где наоборот увеличилось количество потребителей. Поэтому отмена "торгового безвиза" прежде всего скажется на объемах экспорта в страны ЕС. По сравнению с прошлым годом, они сократятся. В то же время должен вырасти экспорт на другие рынки, что в итоге, не должно привести к сокращению общего объема экспорта из Украины. Однако негативный эффект отрасль испытывает.

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"Это окажет негативное влияние на торговый баланс, ожидаемо уменьшится объем валютной выручки и ухудшится финансовое положение украинских производителей, которые и так сейчас работают сейчас в критических условиях, связанных с ростом производственных затрат, уменьшением покупательной способности и сокращением потребления продукции на внутреннем рынке. Европейский рынок является одним из самых прибыльных и логистически доступным. Ожидаем, что экспорт будет увеличиваться в первую очередь на рынки стран Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказские страны, что уже было после введения первых ограничений со стороны ЕС в 2024 году", — пояснил Сергей Карпенко.

Напомним, ранее Фокус просчитывал последствия отмены "торгового безвиза" для Украины.