Скасування "торговельного безвізу" позначиться передусім на обсягах експорту курятини до країн ЄС. Фокус запитав у експерта агрогалузі, що загрожує українському птахівництву.

Related video

Повернення квот на українські агропродукти пояснили в ЄС. Так, міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар перед засіданням Євроради з питань сільського господарства у Брюсселі заявила, що підтримка України не може здійснюватися без урахування наслідків для власних виробництв Франції, тому пошук балансу є необхідним. За словами французької міністерки Анні Женевар, скасування митних зборів для України "негайно і глибоко" дестабілізувало певну кількість галузей у Франції.

"Я думаю про птахівництво. Я також бачу, якщо подивитися на еволюцію зернового імпорту, зокрема українського, він також дестабілізує наші виробництва", — заявила вона.

Фокус з'ясував, що буде з українським експортом після 6 червня і як це позначиться на цінах продуктів. Виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко прокоментував ситуацію.

В Євросоюзі пояснили повернення квот на українські агропродукти Фото: REUTERS

Як "торговельний безвіз" вплинув на агрогалузь

На початку російського вторгнення у 2022 році Євросоюз скасував квоти й мита на українську сільгосппродукцію, щоб підтримати постраждалу від війни економіку. Від червня 2022 року український експорт, зокрема, курятини значно зріс.

Так, 2023-го приблизно 41% (173,2 тис. тонн) від загального обсягу українського експорту м’яса птиці було поставлено до ЄС. Основними імпортерами стали Нідерланди (58,9%) та Словаччина (31%). А 2024 року експорт м’яса птиці з України зріс на 6,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 446,6 тис. тонн. У грошовому вимірі експорт збільшився на 21% через зростання цін на зовнішніх ринках та зміну асортименту продукції. Проте, як Фокус повідомляв раніше, Європейський Союз, ймовірно, не продовжить торговельні пільги, які давали змогу Україні ввозити більшість своїх товарів на територію ЄС без мит.

Птахівництво експортно орієнтоване Фото: people

Що буде з експортом курятини і як це позначиться на цінах

За словами виконавчого директора Асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, галузь птахівництва експортно орієнтована, і особливо важливість експорту набула надзвичайної ваги з початком воєнної агресії. Завдяки лібералізації торгівлі з країнами ЄС, вдалося зберегти, а потім і відновити обсяги виробництва продукції птахівництва, які суттєво скоротилися в 2022 році. Зниження внутрішнього споживання через виїзд значної кількості населення за кордон компенсували можливістю експортувати надлишкові обсяги продукції насамперед до європейських країн, де навпаки збільшилась кількість споживачів. Тож скасування "торговельного безвізу" передусім позначиться на обсягах експорту до країн ЄС. Порівняно з минулим роком, вони скоротяться. Водночас має зрости експорт на інші ринки, що у підсумку не повинно призвести до скорочення загального обсягу експорту з України. Проте негативного ефекту галузь зазнає.

Важливо

М'ясо птиці в Україні дорожчає: що впливає та чи буде дешевше

"Це матиме негативний вплив на торговельний баланс, очікувано зменшиться обсяг валютної виручки і погіршиться фінансове становище українських виробників, які і так зараз працюють в критичних умовах, пов’язаних з ростом виробничих витрат, зменшення купівельної спроможності та скороченням споживання продукції на внутрішньому ринку. Європейський ринок є одним з найприбутковіших та логістично доступним. Очікуємо, що експорт буде збільшуватись в першу чергу на ринки країн Середньої Азії, Близького Сходу, Кавказькі країни, що вже було після введення перших обмежень з боку ЄС в 2024 році", — пояснив Сергій Карпенко.

Нагадаємо, раніше Фокус прораховував наслідки скасування "торговельного безвізу" для України.