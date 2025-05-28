В Україні зростають ціни на куряче м'ясо. Чому курятина - один з найдоступніших продуктів дорожчає і чи очікувати покращення? Фокус запитав у експерта агрогалузі.

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Лише за місяць ціни на курятину зросли на 24,73 грн. Про це свідчать дані Мінфіну. А від початку 2025 року ціни на куряче м’ясо збільшились на 7%. Виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко прокоментував ситуацію.

Як зросли ціни на продукти курятини впродовж квітня і травня:

куряче стегно у квітні коштувало 117,12 грн; поточна ціна (станом на 28 травня) - 125,77 грн/кг;

гомілка у квітні коштувала 86,17 грн; поточна ціна (станом на 28 травня) - 91,25 грн/кг;

тушка у квітні - 97,92 грн; поточна ціна - 108,73 грн/кг;

куряче філе у квітні - 188,40 грн; поточна ціна - 209,31 грн/кг.

До росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело здорожчання зернових Фото: Pexels

За словами Сергія Карпенка, до росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів перероблювання олійних культур протягом 2025 року.

“Виробництво м’яса птиці і яєць за підсумками 4 місяців 2025 року відповідає показникам за аналогічний період минулого року. Тобто пропозиція знаходиться в межах минулорічних показників. Ціни на м'ясо птиці, як і на яйця, перебувають під тиском складових собівартості виробництва, а вони, на жаль, за останній час суттєво зросли. Відповідно виробники вимушені були реагувати на ці зміни і підвищувати ціни реалізації”, - зазначив директор Асоціації “Союз птахівників України” у коментарі Фокусу.

Виробництво м’яса птиці і яєць за підсумками 4 місяців 2025 року відповідає показникам за аналогічний період минулого року

Надалі, за його словами, очікується стабілізація цін на м’ясо. Також сподівання на літо, впродовж якого зазвичай реалізаційні ціни промислових виробників незначно, але спадають. Проте про зниження вартості продуктів птахівництва говорити поки немає підстав.

“Можливо, із збільшенням пропозиції яєць від домогосподарств в літній період, ми будемо спостерігати незначне зниження реалізаційних цін промислових виробників, все залежить від їхніх обсягів експорту, які в цей період виконують балансуючу роль на внутрішньому ринку”, - додав експерт.

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Виробники сьогодні працюють в надскладних умовах. І передусім невизначеність щодо подальшого розвитку військових дій негативно впливає на всі виробничі процеси. Тож і прогнозувати цінові тренди на ринку досить складно, навіть експертам галузі.

Нагадаємо, цього літа черешня може стати справжньою розкішшю — ціни на сезонну ягоду стрімко злетіли й уже перевищили торішні. Причина — нетипова весняна погода, яка суттєво вплинула на врожайність.

Раніше Фокус писав, що ціни на полуницю в Україні поступово знижуються через зростання пропозиції на ринках. Водночас ягода все ще дорожча, ніж торік.