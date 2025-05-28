В Украине растут цены на куриное мясо. Почему курятина — один из самых доступных продуктов дорожает и ожидать ли улучшения? Фокус спросил у эксперта агроотрасли.

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Только за месяц цены на курятину выросли на 24,73 грн. Об этом свидетельствуют данные Минфина. А с начала 2025 года цены на куриное мясо увеличились на 7%. Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко прокомментировал ситуацию.

Как выросли цены на продукты курятины в течение апреля и мая:

куриное бедро в апреле стоило 117,12 грн; текущая цена (по состоянию на 28 мая) — 125,77 грн/кг;

голень в апреле стоила 86,17 грн; текущая цена (по состоянию на 28 мая) — 91,25 грн/кг;

тушка в апреле — 97,92 грн; текущая цена — 108,73 грн/кг;

куриное филе в апреле — 188,40 грн; текущая цена — 209,31 грн/кг.

К росту себестоимости производства продукции птицеводства привело подорожание зерновых Фото: Pexels

По словам Сергея Карпенко, к росту себестоимости производства продукции птицеводства привело, прежде всего, подорожание зерновых и продуктов переработки масличных культур в течение 2025 года.

"Производство мяса птицы и яиц по итогам 4 месяцев 2025 года соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. То есть предложение находится в пределах прошлогодних показателей. Цены на мясо птицы, как и на яйца, находятся под давлением составляющих себестоимости производства, а они, к сожалению, за последнее время существенно выросли. Соответственно производители вынуждены были реагировать на эти изменения и повышать цены реализации", — отметил директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" в комментарии Фокусу.

Производство мяса птицы и яиц по итогам 4 месяцев 2025 года соответствует показателям за аналогичный период прошлого года

В дальнейшем, по его словам, ожидается стабилизация цен на мясо. Также надежда на лето, в течение которого обычно реализационные цены промышленных производителей незначительно, но спадают. Однако о снижении стоимости продуктов птицеводства говорить пока нет оснований.

"Возможно, с увеличением предложения яиц от домохозяйств в летний период, мы будем наблюдать незначительное снижение реализационных цен промышленных производителей, все зависит от их объемов экспорта, которые в этот период выполняют балансирующую роль на внутреннем рынке", — добавил эксперт.

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Цены на продукты: в Украине подорожали борщевой набор и мясо

Производители сегодня работают в сверхсложных условиях. И прежде всего неопределенность относительно дальнейшего развития военных действий негативно влияет на все производственные процессы. Поэтому и прогнозировать ценовые тренды на рынке достаточно сложно, даже экспертам отрасли.

Напомним, этим летом черешня может стать настоящей роскошью — цены на сезонную ягоду стремительно взлетели и уже превысили прошлогодние. Причина — нетипичная весенняя погода, которая существенно повлияла на урожайность.

Ранее Фокус писал, что цены на клубнику в Украине постепенно снижаются из-за роста предложения на рынках. В то же время ягода все еще дороже, чем в прошлом году.