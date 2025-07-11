Дешевле красной рыбы, авокадо и чиа: чем заменить дорогие продукты

Цены на продукты растут, но это не значит, что придется отказываться от полезного питания. Диетолог советует список бюджетных замен дорогим продуктам — с той же пользой.

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Из-за экономической нестабильности и роста цен все больше украинцев ищут способы, как сэкономить на продуктах, не жертвуя качеством и питательностью. Если привычные "модные" продукты стали недоступными — есть достойные, а иногда и более полезные замены. Диетолог Ольга Дорош рассказала, чем можно заменить популярные авокадо, красную рыбу, киноа и не только.

Вот подборка равноценных замен, которые помогут рационально пересмотреть свой рацион:

Мясо

Печень, сердечки, желудочки — могут заменить мясо, они питательны, богаты железом и витаминами. Их можно запекать, тушить или готовить паштеты.

Красная рыба

Скумбрия и сельдь — это бюджетные варианты, которые тоже содержат омега-3 жирные кислоты.

Сибас, дорадо

Белая рыба: хек, тиляпия, минтай, ничем не хуже "элитной", особенно если готовить правильно.

Гречка, киноа, амарант

Доступные крупы и бобовые такие как пшено, ячневая крупа, фасоль, нут не уступают в питательности гречке, киноа и амаранту, и хорошо усваиваются.

Помидоры и огурцы (в несезон)

Местные сезонные овощи такие как свекла, капуста, морковь — источник клетчатки и витаминов, особенно зимой. Ими можно заменять помидоры и огурцы.

батат

Картофель может заменить батат. Он имеет много полезного, если не жарить его в масле.

Салатные миксы

Черемша, зеленый лук с подоконника — бюджетно, экологично, вкусно и заменит салатные миксы.

Оливковое или льняное масло

Оливковое или льняное масло заменит любое другое, но в меру. В частности, лучше добавить в рацион орехи, семена или целые оливки.

Чиа

Аналогом чиа являются семена льна. Они такие же по составу, но в разы дешевле.

авокадо

Акционные авокадо — вариант, но можно спокойно заменить их на яйца, семечки, орехи или даже сало.

Рисовая мука

Маркетинг раздул моду на рисовую муку, но для кишечника лучше клетчатка: цельнозерновая пшеничная или белая с добавлением отрубей.

кускус

Цельные злаки всегда лучше обработанных. Выбирайте пшеничную или овсяную крупу вместо кускуса.

Брокколи

Капуста — настоящий суперфуд украинской кухни и она легко заменит брокколи.

Сыр кисломолочный

Для кальция, белка и пробиотиков хватит и ферментированных напитков. Творог можно заменить кефиром и творогом.

Годжи, спирулина, хлорофилл

Местные ягоды содержат не меньше антиоксидантов, а хлорофилл людям употреблять не нужно.

Напомним, сардины — это доступная и недорогая рыба, которую можно найти почти в каждом супермаркете. Несмотря на низкую цену, она имеет чрезвычайную пользу, о чем постоянно подчеркивают диетологи.

Фокус также писал, что диетологи рассказали о продуктах, которые придают ощущение сытости. Речь идет, в частности, о малине. Одна горсть малины обеспечивает почти 25% вашей суточной потребности в клетчатке.