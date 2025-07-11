Дешевле красной рыбы, авокадо и чиа: чем заменить дорогие продукты
Цены на продукты растут, но это не значит, что придется отказываться от полезного питания. Диетолог советует список бюджетных замен дорогим продуктам — с той же пользой.
Из-за экономической нестабильности и роста цен все больше украинцев ищут способы, как сэкономить на продуктах, не жертвуя качеством и питательностью. Если привычные "модные" продукты стали недоступными — есть достойные, а иногда и более полезные замены. Диетолог Ольга Дорош рассказала, чем можно заменить популярные авокадо, красную рыбу, киноа и не только.
Вот подборка равноценных замен, которые помогут рационально пересмотреть свой рацион:
Мясо
Печень, сердечки, желудочки — могут заменить мясо, они питательны, богаты железом и витаминами. Их можно запекать, тушить или готовить паштеты.
Красная рыба
Скумбрия и сельдь — это бюджетные варианты, которые тоже содержат омега-3 жирные кислоты.
Сибас, дорадо
Белая рыба: хек, тиляпия, минтай, ничем не хуже "элитной", особенно если готовить правильно.
Гречка, киноа, амарант
Доступные крупы и бобовые такие как пшено, ячневая крупа, фасоль, нут не уступают в питательности гречке, киноа и амаранту, и хорошо усваиваются.
Помидоры и огурцы (в несезон)
Местные сезонные овощи такие как свекла, капуста, морковь — источник клетчатки и витаминов, особенно зимой. Ими можно заменять помидоры и огурцы.
батат
Картофель может заменить батат. Он имеет много полезного, если не жарить его в масле.
Салатные миксы
Черемша, зеленый лук с подоконника — бюджетно, экологично, вкусно и заменит салатные миксы.
Оливковое или льняное масло
Оливковое или льняное масло заменит любое другое, но в меру. В частности, лучше добавить в рацион орехи, семена или целые оливки.
Чиа
Аналогом чиа являются семена льна. Они такие же по составу, но в разы дешевле.
авокадо
Акционные авокадо — вариант, но можно спокойно заменить их на яйца, семечки, орехи или даже сало.
Рисовая мука
Маркетинг раздул моду на рисовую муку, но для кишечника лучше клетчатка: цельнозерновая пшеничная или белая с добавлением отрубей.
кускус
Цельные злаки всегда лучше обработанных. Выбирайте пшеничную или овсяную крупу вместо кускуса.
Брокколи
Капуста — настоящий суперфуд украинской кухни и она легко заменит брокколи.
Сыр кисломолочный
Для кальция, белка и пробиотиков хватит и ферментированных напитков. Творог можно заменить кефиром и творогом.
Годжи, спирулина, хлорофилл
Местные ягоды содержат не меньше антиоксидантов, а хлорофилл людям употреблять не нужно.
Напомним, сардины — это доступная и недорогая рыба, которую можно найти почти в каждом супермаркете. Несмотря на низкую цену, она имеет чрезвычайную пользу, о чем постоянно подчеркивают диетологи.
Фокус также писал, что диетологи рассказали о продуктах, которые придают ощущение сытости. Речь идет, в частности, о малине. Одна горсть малины обеспечивает почти 25% вашей суточной потребности в клетчатке.