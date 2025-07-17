Самые дешевые страны для переезда в мире: где выгоднее всего жить

Две европейские страны попали в список наиболее доступных для жизни экспатов, а лидером рейтинга стало государство, расположенное в Северной Америке.

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Первое место неожиданно заняло государство Северной Америки — Мексика, а сразу две страны Евросоюза вошли в тройку лидеров. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Согласно исследованию, Мексика возглавила список наиболее доступных стран для жизни. В частности, средний счет за коммунальные услуги здесь составляет всего 61 доллар в месяц, а месячный абонемент в спортзал — около 33 долларов, что является одним из самых низких показателей в мире.

Второе место заняла Литва. В стране зафиксирована самая низкая средняя стоимость интернета – около 15 долларов в месяц. Кроме того, один билет на общественный транспорт стоит ориентировочно один доллар, что делает передвижение по городу чрезвычайно доступным.

На третьей строчке рейтинга оказалась Польша. Там самые дешевые цены на билеты в кино — чуть больше 7 долларов. Также средний тариф на интернет составляет 16 долларов, а абонемент в спортзал – 36 долларов в месяц, что обеспечило стране высокую позицию в рейтинге доступности.

В то же время, в тройку самых дорогих для жизни стран вошли Швейцария, Исландия и Норвегия. Переезд в эти государства потребует значительно больших финансовых затрат.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.