Найдешевші країни для переїзду у світі: де найвигідніше жити

Дві європейські країни потрапили до списку найдоступніших для життя експатів, а лідером рейтингу стала держава, розташована в Північній Америці.

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Перше місце несподівано посіла держава Північної Америки — Мексика, а відразу дві країни Євросоюзу увійшли до трійки лідерів. Про це повідомляє видання The Economic Times.

Згідно з дослідженням, Мексика очолила список найдоступніших країн для життя. Зокрема, середній рахунок за комунальні послуги тут становить лише 61 долар на місяць, а місячний абонемент до спортзалу — близько 33 доларів, що є одним із найнижчих показників у світі.

Друге місце посіла Литва. У країні зафіксовано найнижчу середню вартість інтернету — близько 15 доларів на місяць. Крім того, один квиток на громадський транспорт коштує орієнтовно один долар, що робить пересування містом надзвичайно доступним.

На третьому рядку рейтингу опинилася Польща. Там найдешевші ціни на квитки в кіно — трохи більше 7 доларів. Також середній тариф на інтернет становить 16 доларів, а абонемент у спортзал — 36 доларів на місяць, що забезпечило країні високу позицію в рейтингу доступності.

Водночас до трійки найдорожчих для життя країн увійшли Швейцарія, Ісландія та Норвегія. Переїзд до цих держав потребуватиме значно більших фінансових витрат.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.