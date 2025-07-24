Украинцам с детьми повысят государственную помощь: сколько и кому будут платить

В Украине одобрили законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", который предусматривает повышение выплат для украинцев с детьми.

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"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", — сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект предлагает предоставлять в порядке и размере, определенном Кабинетом Министров:

помощь женщинам в связи с беременностью и родами (по информации Минсоцполитики, размер помощи составит 7 тыс. грн на одного ребенка в месяц для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования);

единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка в размере 50 тыс. грн;

помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста одному из родителей ребенка, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком;

пособие по уходу за ребенком "єЯсла" (возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком заведениям дошкольного образования, другим юридическим лицам публичного или частного права или физическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность в сфере дошкольного образования) одному из родителей или другому законному представителю, который фактически осуществлял уход за ребенком и приступил к работе, осуществляет предпринимательскую деятельность;

одноразовую денежную помощь ученикам первых классов "Пакет школьника" одному из родителей на каждого ребенка.

В законе также прописано, что в случае наличия спроса и нехватки мест для получения дошкольного образования в учреждениях их учредители за счет средств местных бюджетов обязаны компенсировать (полностью или частично) родителям средства, уплаченные за получение их детьми дошкольного образования, или обеспечить финансирование получения детьми дошкольного образования по принципу "средства следуют за ребенком".

Напомним, 21 июля сообщалось, что в Кировоградской области запустили новую грантовую инициативу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий граждан.

Фокус также писал о том, какие выплаты получают семьи погибших военных.