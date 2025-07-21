Помощь в 100 тыс. грн: кто из украинцев может получить выплаты

В Кировоградской области запустили новую грантовую инициативу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий граждан.

Related video

Программа реализуется Украинским Красным Крестом при финансовом содействии коллег из Швейцарии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Facebook.

Проект получил название "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства". Его цель — усилить экономическую независимость участников, предоставляя финансовую помощь на восстановление или запуск собственного дела.

Претендовать на участие могут домохозяйства, в которых хотя бы один совершеннолетний член (от 18 до 65 лет) соответствует одному из установленных критериев уязвимости.

Среди потенциальных участников — переселенцы, потерявшие работу из-за войны, ветераны, многодетные семьи, люди с инвалидностью, одинокие родители, граждане предпенсионного возраста, семьи с низкими доходами, а также родственники пленных, погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Гранты в размере до 100 тысяч гривен можно получить на развитие предпринимательства в таких сферах, как сельское хозяйство, услуги, производство и торговля.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.