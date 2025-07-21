Допомога в 100 тис. грн: хто з українців може отримати виплати

У Кіровоградській області запустили нову грантову ініціативу, спрямовану на підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій громадян.

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Програма реалізується Українським Червоним Хрестом за фінансового сприяння колег зі Швейцарії та Іспанії. Про це повідомляє пресслужба організації в соцмережі Facebook.

Проєкт отримав назву "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування". Його мета — посилити економічну незалежність учасників, надаючи фінансову допомогу на відновлення або запуск власної справи.

Претендувати на участь можуть домогосподарства, у яких хоча б один повнолітній член (від 18 до 65 років) відповідає одному зі встановлених критеріїв уразливості.

Серед потенційних учасників — переселенці, які втратили роботу через війну, ветерани, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, самотні батьки, громадяни передпенсійного віку, сім'ї з низькими доходами, а також родичі полонених, загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Гранти в розмірі до 100 тисяч гривень можна отримати на розвиток підприємництва в таких сферах, як сільське господарство, послуги, виробництво і торгівля.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.