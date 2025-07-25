Пенсия, алименты или благотворительная помощь: какие доходы не облагаются налогом в Украине

В 2025 году в Украине не все виды доходов подлежат налогообложению. Все зависит от их происхождения, размера и источника.

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К налогооблагаемым доходам относятся общий месячный или годовой доход, доходы, полученные в Украине, а также иностранные поступления. Об этом говорится в материале издания "Судово-юридична газета".

Не подлежат налогообложению следующие доходы:

государственные социальные пособия;

алименты;

пенсии;

наследие от родственников I и II степени родства;

доходы от продажи недвижимости, которая находилась в собственности более трех лет (при первой продажи в год);

компенсация за жилье для военнослужащих

Ставки налога на подарки зависят от степени родства:

0% — подарки от родственников I и II степени (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушка, дедушка);

5% НДФЛ + 1,5% военного сбора — от других граждан;

18% НДФЛ + 1,5% военного сбора — от нерезидентов.

В то же время не облагаются налогом подарки, не превышающие 25% минимальной зарплаты (в 2025 году — до 2000 грн), за исключением денежных выплат — они облагаются налогом в любом случае.

Благотворительная нецелевая помощь не облагается налогом, если ее сумма за год не превышает 4 240 грн.

Что касается оплаты за обучение, если она не превышает 24 000 грн в месяц (3 минимальные зарплаты), налоги также не начисляются.

Доходы с личных участков и переводы в пределах семьи

Не облагаются доходы от продажи сельхозпродукции, выращенной на личных участках, если они не превышают:

96 000 грн в год — для растениеводства;

400 000 грн в год — для животноводства.

Также не подлежат налогообложению переводы от родственников первой степени (например, от дочери к матери), движение средств между собственными банковскими счетами и возврат долгов (при наличии документов). Но если долг возвращается с процентами, именно эти проценты считаются доходом и подлежат налогообложению.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.