Поврежденное жилье в результате войны: могут ли наследники получить компенсацию

Оформление прав на наследство в условиях полномасштабной войны приобретает особую юридическую сложность, особенно когда речь идет о недвижимости, расположенной на временно оккупированных или прифронтовых территориях.

Related video

В подобных случаях необходим индивидуальный подход и профессиональное сопровождение, поскольку универсального алгоритма действий не существует. Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис в комментарии изданию "Новини.LIVE".

Ключевыми факторами при рассмотрении таких дел являются наличие у наследников правоустанавливающих документов, факт фиксации повреждений имущества, а также другие обстоятельства, влияющие на правовой статус объекта.

В качестве примера юрист привел ситуацию с жилым домом, разрушенным в результате боевых действий до смерти владельца. При жизни собственник подал заявление через портал "Дія" на фиксацию ущерба и обратился в суд с требованием компенсации от Российской Федерации. Однако впоследствии наследственное дело было открыто в связи с его смертью.

По словам эксперта, в подобных случаях рекомендуется первоначально оформить право собственности на объект недвижимости, даже если он фактически разрушен. Это позволит наследникам в дальнейшем официально предъявлять требования о компенсации ущерба и продолжать судебное разбирательство от своего имени.

Напомним, что на Харьковщине мужчина намеренно повредил свое жилье, чтобы получить государственную компенсацию как за разрушенное в результате боевых действий. За подделку ему сообщено о подозрении.

Также стало известно, что в Украине задерживают выплату помощи переселенцам на проживание. В Министерстве социальной политики Украины объяснили, с чем связана задержка.