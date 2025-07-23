Выдал за последствия удара: украинец разрушил собственный дом и получил более 600 тысяч компенсации

На Харьковщине мужчина намеренно повредил свое жилье, чтобы получить государственную компенсацию как за разрушенное в результате боевых действий. За подделку ему сообщено о подозрении.

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Инцидент произошел в Изюмском районе Харьковской области. Как сообщает Харьковская областная прокуратура, местного жителя подозревают в мошенничестве в условиях военного положения.

Согласно материалам следствия, мужчина подал через приложение "Дія" заявку на получение компенсации за дом, якобы разрушенный в результате обстрела. Однако во время проверки было установлено, что повреждения здания не соответствовали критериям, по которым предоставляется выплата.

После отказа в компенсации заявитель самостоятельно разрушил часть несущих стен, чтобы сымитировать последствия боевых действий. Новое техническое обследование подтвердило полную непригодность дома к проживанию, что позволило получить жилищный сертификат.

В феврале 2024 года фигурант дела получил компенсацию в размере более 600 тысяч гривен. В дальнейшем эти средства он потратил на покупку жилья в Харькове.

Проведенные экспертизы, среди которых судебно-строительно-техническая и взрывотехническая, показали, что характер разрушений не соответствует тем, которые возникают в результате обстрелов. По заключению специалистов, повреждения дома были вызваны намеренно.

Правоохранители установили личность фигуранта и сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фокус также сообщал, что жители Белгородщины подставляют авто под обстрелы ради компенсаций.

Напомним, если ваше жилье пострадало в результате военных действий, вы можете рассчитывать на компенсацию от государства.