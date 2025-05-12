Жители Белгородщины подставляют авто под обстрелы ради компенсаций: что говорит власть

Жители Белгородской области намеренно оставляют старые автомобили на улице в надежде, что те будут повреждены в результате ударов дронов, чтобы впоследствии получить денежную компенсацию от государства.

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Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет "Пепел Белгород". В некоторых случаях машины поджигают самостоятельно или пытаются имитировать обстрелы, подбрасывая найденные FPV-дроны.

"Наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может обстреляют, хотя бы деньги получим. Машины старые, никуда ни деть, ни продать", — процитировал слова жителей Вячеслав Гладков.

Он рассказал о ситуации, когда люди сами сожгли машину и потом пытались подбросить FPV-дрон, который нашли где-то в кустах. Таким образом они пытались выдать автомобиль за обстрелянный и получить компенсацию.

Руководитель области добавил, что видел в социальных сетях призывы "Давайте требовать отселения, а то война закончится, а мы так и будем жить в старых домах". Во многих населенных пунктах начинают формироваться группы, которые пытаются возглавить отдельные жители и получить государственную помощь без имеющихся на то оснований, и такие случаи повторяются все чаще и чаще. По словам Вячеслава Гладкова, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

"Мы не имеем задачи улучшить материальное обеспечение наших жителей. Вот в этих направлениях нет задачи. Мы имеем задачу помочь жителям справиться с крайне сложной ситуацией через федеральные и региональные меры поддержки, в том числе за счет внебюджетных средств", — добавил он.

Напомним, 9 мая беспилотник попал в здание правительства Белгородской области. Местные власти обвинили в атаке Украину.

Также Фокус писал о том, что в конце апреля 2025 года российские военные в Белгородской области разграбили базу отдыха "Малиновка" в селе Новая Таволжанка. В сети показали кадры с выбитыми стеклами, дверями и уничтоженной мебелью.