Жителі Бєлгородщини підставляють авто під обстріли заради компенсацій: що говорить влада

Жителі Бєлгородської області навмисно залишають старі автомобілі на вулиці в надії, що ті будуть пошкоджені внаслідок ударів дронів, аби згодом отримати грошову компенсацію від держави.

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Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, пише "Пепел Бєлгород". У деяких випадках автівки підпалюють самостійно або намагаються імітувати обстріли, підкидаючи знайдені FPV-дрони.

"Наш населений пункт обстрілюється, давайте машину з гаража викотимо, може обстріляють, хоча б гроші отримаємо. Машини старі, нікуди ні діти, ні продати", — процитував слова мешканців В'ячеслав Гладков.

Він розповів про ситуацію, коли люди самі спалили машину й потім намагалися підкинути FPV-дрон, який знайшли десь у кущах. Таким чином вони намагались видати автомобіль за обстріляний та отримати компенсацію.

Очільник області додав, що бачив в соціальних мережах заклики "Давайте вимагати відселення, а то війна закінчиться, а ми так і житимемо в старих будинках". В багатьох населених пунктах починають формуватися групи, які намагаються очолити окремі мешканці та отримати державну допомогу без наявних на те підстав, й такі випадки повторюються все частіше й частіше. За словами В'ячеслава Гладкова, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

"Ми не маємо завдання покращити матеріальне забезпечення наших мешканців. Ось у цих напрямках немає завдання. Ми маємо завдання допомогти мешканцям впоратися з вкрай складною ситуацією через федеральні та регіональні заходи підтримки, у тому числі за рахунок позабюджетних коштів", — додав він.

Нагадаємо, 9 травня безпілотник поцілив у будівлю уряду Бєлгородської області. Місцева влада звинуватила в атаці Україну.

Також Фокус писав про те, що наприкінці квітня 2025 року російські військові в Бєлгородській області розграбували базу відпочинку "Малинівка" в селі Нова Таволжанка. У мережі показали кадри з вибитими шибками, дверима та знищеними меблями.