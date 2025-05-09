Бєлгород "привітав" з 9 травня дрон ЗСУ: постраждали росгвардієць і заступник губернатора

Безпілотник поцілив у будівлю уряду Бєлгородської області. Місцева влада звинуватила в атаці Україну.

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Кадрами з моментом удару 9 травня поділився губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У День перемоги ЗСУ вдарили безпілотником літакового типу по будівлі уряду Білгородської області", — написав він.

Губернатор повідомив, що в результаті атаки отримали поранення двоє осіб. Співробітник Росгвардії був госпіталізований зі сліпим уламковим пораненням стегна. Заступник Гладкова Олександр Лоренц був оглянутий медиками після покладання квітів до Вічного вогню. У нього діагностували струс та акубаротравму, тобто травму від акустичної вибухової хвилі (в народі називають контузією). Чиновник продовжить лікування амбулаторно.

Про удар стало відомо о 8:43. Гладков підтверджував влучання в урядову будівлю, але повідомляв, що ніхто не постраждав. Попри атаку дрона росіяни проводили святкові заходи до 9 травня згідно з планом, але губернатор запевняв, що було вжито заходів для максимальної безпеки.

У Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували, але й не спростовували інформацію про удар по Бєлгороду. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також коментарів не публікував.

Нагадаємо, 9 травня проходив святковий парад у Москві. Серед гостей Кремля був лідер КНР Сі Цзіньпін. Президент РФ Володимир Путін продемонстрував йому зброю, якою окупанти б’ють по Україні.

Москва оголошувала перемир’я на три дні до 9 травня і, зі слів українських бійців, підрозділи отримали наказ відкривати вогонь лише у відповідь. Однак, як повідомили в ОСУВ "Хортиця" ще 8 травня, загарбники не дотримувались обіцянки.