Белгород "поздравил" с 9 мая дрон ВСУ: пострадали росгвардеец и заместитель губернатора

Беспилотник попал в здание правительства Белгородской области. Местные власти обвинили в атаке Украину.

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Кадрами с моментом удара 9 мая поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В День победы ВСУ ударили беспилотником самолетного типа по зданию правительства Белгородской области", — написал он.

Губернатор сообщил, что в результате атаки получили ранения два человека. Сотрудник Росгвардии был госпитализирован со слепым осколочным ранением бедра. Заместитель Гладкова Александр Лоренц был осмотрен медиками после возложения цветов к Вечному огню. У него диагностировали сотрясение и акубаротравму, то есть травму от акустической взрывной волны (в народе называют контузией). Чиновник продолжит лечение амбулаторно.

Об ударе стало известно в 8:43. Гладков подтверждал попадание в правительственное здание, но сообщал, что никто не пострадал. Несмотря на атаку дрона россияне проводили праздничные мероприятия к 9 мая согласно плану, но губернатор уверял, что были приняты меры для максимальной безопасности.

В Генеральном штабе ВСУ не подтверждали, но и не опровергали информацию об ударе по Белгороду. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также комментариев не публиковал.

Напомним, 9 мая проходил праздничный парад в Москве. Среди гостей Кремля был лидер КНР Си Цзиньпин. Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал ему оружие, которым оккупанты бьют по Украине.

Москва объявляла перемирие на три дня до 9 мая и, по словам украинских бойцов, подразделения получили приказ открывать огонь только в ответ. Однако, как сообщили в ОСГВ "Хортица" еще 8 мая, захватчики не придерживались обещания.