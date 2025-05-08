Выборочная тишина: в ОСГВ "Хортица" рассказали, как Россия придерживается объявленного перемирия

Заявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие на три дня не остановило его войска. Несмотря на то, что активность ВС РФ снизилась, на ряде направлений продолжились активные бои.

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О ситуации на фронте и том, как враг придерживается предложенного режима тишины, 8 мая в эфире телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова.

"Он менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений с утра не было, но были активные боестолкновения на ряде. Поэтому о каком-то перемирии мы, опять же, не говорим", — подчеркнул он.

Военный уточнил, что штурмовые действия ВС РФ после полуночи фиксировали на шести направлениях: Лиманском, Волчанске, Краматорском (в частности в Часовом Яру), Торецком, Покровском и Новопавловском.

"Поэтому говорить о том, что россияне провозгласили какое-то перемирие... Как мы видим, его не заметно на фронте, его не заметно в тылу", — отметил он.

Трегубов сообщил, что на Покровском направлении враг пытается проводить штурм на запад и на восток, а также на юг от города. За минувшие сутки произошло 65 боевых столкновений, и это — меньше, чем в некоторые дни. Однако в целом это направление является самым интенсивным из всей линии фронта.

"Россияне в принципе не оставляют своих попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение вокруг города. Или пересечь трассу Покровск-Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, или выйти все же на трассу в сторону Павлограда (...), или как-то помочь войскам, которые пытаются дойти на Новопавловском направлении до границы Днепропетровской области", — пояснил Трегубов.

Он заверил, что реализация замысла россиянам не удается. Продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая, как планировалось, у ВС РФ не получится.

ВСУ стреляют в ответ

В четырех подразделениях, которые воюют на Херсонщине, Запорожском и Покровском направлениях, "Суспільному" сообщили, что получили распоряжение после полуночи открывать ответный огонь. При этом военные подтвердили, что ВС РФ нарушают установленный режим тишины.

"Огонь открываем, если противник подходит ближе 400 метров к нашим позициям. Делаем предупреждающие выстрелы, если не останавливается, уничтожаем", — также отметили бойцы, которые воюют в Запорожье.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко также информировал, что Россия нарушает перемирие, которое сама же и провозгласила. Он уточнял, что нарушение тишины фиксировали в Харьковской и Сумской областях, а также на восточном фронте.

В первые часы так называемого перемирия ВС РФ ударили по многоэтажке в Константиновке. Предварительно сообщалось об авиационной атаке, по меньшей мере один человек, по данным медиа, оказался под завалами.