Вибіркова тиша: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, як Росія дотримується оголошеного перемир'я

Заявлене президентом РФ Володимиром Путіним перемир’я на три дні не зупинило його війська. Пропри те, що активність ЗС РФ знизилась, на низці напрямків продовжились активні бої.

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Про ситуацію на фронті й те, як ворог дотримується запропонованого режиму тиші, 8 травня в ефірі телемарафону розповів речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова.

"Він менш активний, на деяких напрямках боєзіткнень зранку не було, але були активні боєзіткнення на низці. Тому про якесь перемир'я ми, знов таки, не говоримо", — підкреслив він.

Військовий уточнив, що штурмові дії ЗС РФ після опівночі фіксували на шести напрямках: Лиманському, Вовчанську, Краматорському (зокрема у Часовому Яру), Торецькому, Покровському і Новопавлівському.

"Тому казати про те, що росіяни проголосили якесь перемир’я… Як ми бачимо, його не помітно на фронті, його не помітно в тилу", — зазначив він.

Трегубов повідомив, що на Покровському напрямку ворог намагається проводити штурм на захід та на схід, а також на південь від міста. За минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень, і це — менше, ніж у деякі дні. Однак загалом цей напрямок є найінтенсивнішим з усієї лінії фронту.

"Росіяни в принципі не полишають своїх спроб так чи інакше покращити своє тактичне становище навколо міста. Або перетнути трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, або вийти все ж таки на трасу у сторону Павлограду (…), або якось допомогти військам, які намагаються дійти на Новопавлівському напрямку до кордону Дніпропетровської області", — пояснив Трегубов.

Він запевнив, що реалізація задуму росіянам не вдається. Просунутись до Дніпропетровської області до 9 травня, як планувалося, у ЗС РФ не вийде.

ЗСУ стріляють у відповідь

У чотирьох підрозділах, які воюють на Херсонщині, Запорізькому і Покровському напрямках, "Суспільному" повідомили, що отримали розпорядження після півночі відкривати вогонь у відповідь. При цьому військові підтвердили, що ЗС РФ порушують встановлений режим тиші.

«Вогонь відкриваємо, якщо противник підходить ближче 400 метрів до наших позицій. Робимо попереджуючі постріли, якщо не зупиняється, знищуємо», — також зауважили бійці, які воюють на Запоріжжі.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко також інформував, що Росія порушує перемир’я, яке сама ж і проголосила. Він уточнював, що порушення тиші фіксували у Харківській і Сумській областях, а також на східному фронті.

У перші години так званого перемир’я ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці у Костянтинівці. Попередньо повідомлялось про авіаційну атаку, щонайменше одна людина, за даними медіа, опинилась під завалами.