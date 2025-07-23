Видав за наслідки удару: українець зруйнував власний дім та отримав понад 600 тисяч компенсації

На Харківщині чоловік навмисно пошкодив своє житло, щоб отримати державну компенсацію як за зруйноване внаслідок бойових дій. За підробку йому повідомлено про підозру.

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Інцидент стався в Ізюмському районі Харківської області. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, місцевого мешканця підозрюють у шахрайстві в умовах воєнного стану.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік подав через застосунок "Дія" заявку на отримання компенсації за будинок, нібито зруйнований внаслідок обстрілу. Однак під час перевірки було встановлено, що пошкодження будівлі не відповідали критеріям, за якими надається виплата.

Після відмови в компенсації заявник самостійно зруйнував частину несучих стін, аби зімітувати наслідки бойових дій. Нове технічне обстеження підтвердило повну непридатність будинку до проживання, що дозволило отримати житловий сертифікат.

У лютому 2024 року фігурант справи отримав компенсацію у розмірі понад 600 тисяч гривень. Надалі ці кошти він витратив на купівлю житла у Харкові.

Проведені експертизи, серед яких судово-будівельно-технічна та вибухотехнічна, засвідчили, що характер руйнувань не відповідає тим, які виникають внаслідок обстрілів. За висновками фахівців, ушкодження будинку були спричинені навмисно.

Правоохоронці встановили особу фігуранта та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фокус також повідомляв, що жителі Бєлгородщини підставляють авто під обстріли заради компенсацій.

Нагадаємо, якщо ваше житло постраждало внаслідок воєнних дій, ви можете розраховувати на компенсацію від держави.