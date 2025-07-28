Пошкоджене житло внаслідок війни: чи можуть спадкоємці отримати компенсацію

Оформлення прав на спадщину в умовах повномасштабної війни набуває особливої юридичної складності, особливо коли йдеться про нерухомість, розташовану на тимчасово окупованих або прифронтових територіях.

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У подібних випадках необхідний індивідуальний підхід і професійний супровід, оскільки універсального алгоритму дій не існує. Про це повідомив керуючий партнер адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис у коментарі виданню "Новини.LIVE".

Ключовими факторами під час розгляду таких справ є наявність у спадкоємців правовстановлюючих документів, факт фіксації ушкоджень майна, а також інші обставини, що впливають на правовий статус об'єкта.

Як приклад юрист навів ситуацію з житловим будинком, зруйнованим унаслідок бойових дій до смерті власника. За життя власник подав заяву через портал "Дія" на фіксацію шкоди та звернувся до суду з вимогою компенсації від Російської Федерації. Однак згодом спадкову справу було відкрито у зв'язку з його смертю.

За словами експерта, у подібних випадках рекомендується спочатку оформити право власності на об'єкт нерухомості, навіть якщо він фактично зруйнований. Це дасть змогу спадкоємцям надалі офіційно пред'являти вимоги щодо компенсації збитків і продовжувати судовий розгляд від свого імені.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік навмисно пошкодив своє житло, щоб отримати державну компенсацію як за зруйноване внаслідок бойових дій. За підробку йому повідомлено про підозру.

Також стало відомо, що в Україні затримують виплату допомоги переселенцям на проживання. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, з чим пов'язана затримка.