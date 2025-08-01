На протяжении четвертого года войны украинский бизнес устойчиво адаптировался к реалиям и не только не перестает помогать фронту, больницам и ветеранам, но и смотрит в будущее. Фокус исследовал подробно, как корпоративная социальная ответственность трансформируется в важный инструмент восстановления страны.

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В тяжелых реалиях войны и экономической турбулентности быть прибыльным бизнесом уже не является достижением. Настоящая сила проявляется в способности оставаться человечными, прозрачными, устойчивыми. Украинские компании берут на себя активную социальную миссию и реализуют сотни важных инициатив: от гуманитарной поддержки до устойчивого развития общин, помощи армии и поддержки образования. Фокус изучил проекты, взвесил достижения и готов поделиться результатами.

Целевая помощь населению: что известно о проектах бизнеса для местных громад

В сложные времена войны поддержка местных и прифронтовых громад приобретает особое значение. Часто проекты реализуются компаниями самостоятельно и по месту пребывания. Например, Группа компаний Агропросперис осуществляет ряд социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия. Ее производственные мощности сосредоточены в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях и на западе страны. Как отметили представители компании, основные направления социальных проектов в громадах — это образование, медицина, культура, спорт и благоустройство. Прямую целевую помощь и другие гуманитарные проекты, направленные на пострадавших от войны, предоставляют через Благотворительный фонд "Агропросперис", основанный в первые дни полномасштабного вторжения.

Бизнес в Украине оказывает целевую помощь общинам Фото: УНИАН

Для прифронтовых громад, в частности в приграничных районах Сумщины, компания внедряет специальные программы поддержки работников: доплаты, реабилитация, помощь их семьям. Один из примеров — передача необходимого медицинского оборудования для трех амбулаторий семейной медицины. Этот проект стал возможным благодаря участию международных бизнес-партнеров, которые стремятся помочь Украине. Поэтому деятельность "Агропросперис" — это пример ответственного бизнеса, который активно интегрируется в жизнь общин, поддерживает их в кризисные моменты и помогает строить устойчивое будущее.

Основные направления социальных проектов в громадах — это образование, медицина, культура, спорт и благоустройство

Особого внимания заслуживают индивидуальные запросы громад и реакция на них "Агропроспериса". Так, в июне в компанию за помощью обратились жители села Ковалевка. Необходимо было отремонтировать дорогу. Конечно же руководитель откликнулся на просьбу местных жителей — предоставил транспорт и приобрел асфальт на 52 000 грн.

В селе Раздоловка работники "Агропроспериса" обновили остановку общественного транспорта. И таких мини-программ для каждой громады только за три месяца насчитывается десятки.

Фонд Food for Ukraine стал одним из самых масштабных гуманитарных проектов в продуктовом ритейле. Его основал бенефициар сети NOVUS Раймондас Туменас. NOVUS — компания со 100% литовским капиталом, которая системно поддерживает украинцев, пострадавших от войны.

Даже в самые сложные периоды компании-лидеры заботятся о стабильности

Даже в самые сложные периоды компания демонстрирует, что стратегическое мышление, забота о людях и ответственность перед государством способны менять страну ежедневно и системно. Поэтому фонд Food for Ukraine стал одним из самых масштабных гуманитарных проектов в продуктовом ритейле. С начала полномасштабного вторжения фонд организовал доставку 129 фур с помощью для десятков тысяч людей. Это и семьи с детьми, оставшиеся без дома, и пожилые люди, украинцы с инвалидностью. Общая сумма продуктовой помощи превысила 140 млн грн.

Помощь координируется с надежными фондами, передается оперативно и что важно, базируется на реальных потребностях общин

К тому же, после массированных обстрелов, во время чрезвычайных ситуаций, NOVUS передает гуманитарные наборы в пострадавшие регионы. Эта помощь координируется с надежными фондами, передается оперативно и что важно, базируется на реальных потребностях общин.

Кроме людей, которые остаются жить в пострадавших регионах, много внимания и поддержки требуют общины с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) — украинцами, которые вынужденно покинули родные регионы. И это еще одна важная задача, которую перед собой ставит украинский бизнес. Компания Kernel — лидер агробизнеса Украины — поддерживает общины, где проживают переселенцы. В частности, строит общежития для ВПЛ, восстанавливает инфраструктуру: ремонтирует медучреждения, школы, уличное освещение, автобусные остановки, благоустройство территорий. А через проект Open Agribusiness, обеспечивающий аграриям доступ к кредитам, технологиям, ресурсам и маркетингу, поддерживает трудоустройство людей в местных фермерствах.

Во время войны аграрии нуждаются в доступе к кредитам, технологиям, ресурсам и маркетингу Фото: УНИАН

Экология имеет значение сейчас: какие известны важные проекты украинских компаний

Украинский бизнес активно внедряет экологические инициативы — от модернизации промышленности до образования общин, поддержки "зеленых" энергетических решений и инвестиций в циркулярную экономику. Такие инициативы усиливают экологическую устойчивость регионов, повышают корпоративную ответственность и поддерживают энергонезависимость страны.

Украинский бизнес активно внедряет экологические инициативы — от модернизации промышленности до образования общин, поддержки "зеленых" энергетических решений и инвестиций в циркулярную экономику

"Мы убеждены, что духовное, физическое и ментальное здоровье людей, любовь к своей земле — это залог устойчивости в любые времена, поэтому все наши существующие и новые инициативы направлены именно на укрепление духа, морали и патриотизма", — говорят представители "Агропроспериса". Поэтому в компании работают профессионально и ответственно. Поэтому ряд мероприятий, которые являются традиционными, не прекращают и во время войны, в частности обследование посевов агрономическим отделом компании, объезд полей перед жатвой, благоустройство территории общин и тому подобное.

Отметим, что и лидер другой отрасли, а именно металлургической, активно реализует масштабные экологические и социальные проекты. Речь идет о компании "Метинвест". В течение 2025 года компания будет инвестировать более 5,7 млрд грн — среди них создание установки сгущения хвостовой пульпы (подготовка к флотации) на Северном ГОКе за 1,5 млрд грн.

Украинский бизнес активно внедряет экологические инициативы на местах Фото: УНИАН

Образовательные проекты: как компании взращивают общество будущего

Лидеры рынка понимают, что прозрачный бизнес — это сильная экономика страны. Поэтому демонстрируют пример финансовой дисциплины. В 2024 году NOVUS уплатил более 2,58 млрд грн налогов и занял 6 место среди ритейлеров по Индексу OpenDataBot 2025. В стране, где каждая гривна влияет на оборону и базовую инфраструктуру, честная уплата налогов — гражданская позиция бизнеса, который понимает свою роль в поддержке государства. Такая позиция понятна и для современной молодежи и молодых специалистов, которые хотят получать производственные профессии. Поэтому NOVUS последовательно инвестирует в образование как внешнее, так и внутреннее, в частности сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы составила более 21 млн грн. В частности, Bucha School — более 6 млн грн направили в строительство современного образовательного комплекса после деоккупации, где дети будут учиться в безопасном и технологическом пространстве.

Лидеры рынка понимают, что прозрачный бизнес — это сильная экономика страны. Поэтому демонстрируют пример финансовой дисциплины

"Мы ставим в приоритет развитие людей, честность и поддержку. Для нас бизнес — это не просто торговля, а возможность формировать долгосрочные ценности для команды и общества", — рассказал CEO NOVUS Марк Петкевич.

Важность вопроса образования понимают и в "Агропросперисе". Группа компаний уже много лет сотрудничает с профессиональными колледжами.

"Среди наших молодых механизаторов есть немало выпускников таких заведений. Мы активно откликаемся на предложения по совместным проектам от энергичных лицеев и колледжей. Например, в этом году совместно организовали велопарковку для Чернятинского профессионального колледжа Винницкого национального аграрного университета. Будущие агрономы теперь могут быстро и удобно передвигаться между экспериментальными участками, что повышает эффективность обучения и усиливает связь образования с реальным бизнесом", — рассказали Фокусу в компании.

Ярким примером высокотехничной помощи образовательным учреждениям во время войны являются проекты IT-компании EPAM Ukraine. В частности, EPAM помог более 20 университетам сохранить критическую IT-инфраструктуру, перенеся серверы в AWS-облака (в Харькове, Киеве, Днепре и других городах), чтобы дистанционное обучение могло продолжаться даже во время боевых действий.

Образовательные проекты помогают бизнесу лелеять собственные будущие кадры Фото: Getty Images

Помощь ВСУ и ветеранам: как бизнес направляет ресурсы на самое важное

Конечно, помощь ВСУ выходит часто на первый план в различных компаниях и организациях. Примером проекта, который дает возможность бизнесу поддерживать фронт, является "1 гривна для 3 ОШБр" от NOVUS. Так в компании ежедневно превращают покупки в помощь армии: 1 грн с каждого товара собственной марки NOVUS и кофе из автоматов компания отчисляет на нужды 3-й отдельной штурмовой бригады. Передано уже более 25 млн грн. Средства пошли на дроны, тепловизоры, РЛС, транспорт. А еще следует отметить благотворительные спортивные события, которые регулярно поддерживает компания и приглашает к участию команду, поощряя здоровый образ жизни, сплоченность и реальную помощь защитникам.

Помощь ВСУ выходит часто на первый план в различных компаниях и организациях

Социальная ответственность сегодня неразрывно связана с поддержкой обороноспособности. Это понимают и в "Агропросперис", ведь Группа компаний ежегодно инвестирует около 2 млн долларов в социальные проекты, в частности в поддержку военных.

Компания финансирует лечение и реабилитацию раненых работников, обеспечивает помощь их семьям в случае потери, а также поддерживает более 200 мобилизованных работников. Также активно развиваются волонтерские инициативы: изготовление маскировочных сеток, тушонок, антидронових средств, а также кулинарный проект "Борщ для ВСУ".

Компания финансирует лечение и реабилитацию раненых работников Фото: Из открытых источников

"Кроме того, постоянно поддерживаем более 200 мобилизованных коллег, поздравляем их на День защитников и защитниц Украины, обеспечиваем нужным снаряжением и поддерживаем волонтерские инициативы наших сотрудников, среди которых — производство тушенок, маскировочных и антидронових сеток, окопных свечей, "Борщ для ВСУ" и т.д.", — рассказали Фокусу в компании.

Учитывая яркие примеры социально ответственного бизнеса в Украине, можно утверждать, что он не ограничивается разовыми инициативами, а системно работает над поддержкой общин, образования, медицины, окружающей среды и украинских Сил Обороны. Во времена сложных вызовов и больших потерь такая деятельность является не просто частью репутационной стратегии, а реальной поддержкой, которая формирует прочный фундамент будущего Украины.