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Економіка

Підтримка громад і ЗСУ: як вітчизняний бізнес будує майбутнє України під час війни

Допомога аграріям, допомога фермерам, екологія, Допомога ЗСУ і ветеранам, Підтримка громад, допомога ЗСУ, український бізнес
Бізнес інвестує у програми допомоги фронту і місцевим громадам | Фото: УНІАН

Впродовж четвертого року війни український бізнес стійко адаптувався до реалій і не лише не полишає допомагати фронту, лікарням і ветеранам, але й дивиться у майбутнє. Фокус дослідив детально, як корпоративна соціальна відповідальність трансформується у важливий інструмент відновлення країни.

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У важких реаліях війни та економічної турбулентності бути прибутковим бізнесом уже не є досягненням. Справжня сила проявляється у здатності залишатися людяними, прозорими, стійкими. Українські компанії беруть на себе активну соціальну місію та реалізовують сотні важливих ініціатив: від гуманітарної підтримки до сталого розвитку громад, допомоги армії та підтримки освіти. Фокус вивчив проєкти, зважив досягнення та готовий поділитися результатами.

Цільова допомога населенню: що відомо про проєкти бізнесу для місцевих громад

У складні часи війни підтримка місцевих і прифронтових громад набуває особливого значення. Часто проєкти реалізуються компаніями самостійно і за місцем перебування. Наприклад, Група компаній Агропросперіс здійснює низку соціальних і благодійних проєктів у регіонах присутності. Її виробничі потужності зосереджені у Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях та на заході країни. Як зазначили представники компанії, основні напрямки соціальних проєктів у громадах — це освіта, медицина, культура, спорт і благоустрій. Пряму цільову допомогу та інші гуманітарні проєкти, спрямовані на постраждалих від війни, надають через Благодійний фонд "Агропросперіс", заснований у перші дні повномасштабного вторгнення.

Бізнес в Україні надає цільову допомогу громадам
Бізнес в Україні надає цільову допомогу громадам
Фото: УНІАН

Для прифронтових громад, зокрема у прикордонних районах Сумщини, компанія впроваджує спеціальні програми підтримки працівників: доплати, реабілітація, допомога їхнім родинам. Один із прикладів — передача необхідного медичного обладнання для трьох амбулаторій сімейної медицини. Цей проєкт став можливим завдяки участі міжнародних бізнес-партнерів, які прагнуть допомогти Україні. Тож діяльність "Агропросперіс" — це приклад відповідального бізнесу, що активно інтегрується в життя громад, підтримує їх у кризові моменти й допомагає будувати стійке майбутнє.

Основні напрямки соціальних проєктів у громадах — це освіта, медицина, культура, спорт і благоустрій

Особливої уваги заслуговують індивідуальні запити громад і реакція на них "Агропросперісу". Так, у червні до компанії по допомогу звернулися жителі села Ковалівка. Необхідно було відремонтувати дорогу. Звичайно ж керівник відгукнувся на прохання місцевих жителів — надав транспорт та придбав асфальт на 52 000 грн.

В селі Роздолівка працівники "Агропросперісу" оновили зупинку громадського транспорту. І таких міні-програм для кожної громади лише за три місяці нараховується десятки.

Фонд Food for Ukraine став одним із наймасштабніших гуманітарних проєктів у продуктовому ритейлі. Його заснував бенефіціар мережі NOVUS Раймондас Туменас. NOVUS — компанія зі 100% литовським капіталом, яка системно підтримує українців, що постраждали від війни.

Навіть у найскладніші періоди компанії-лідери піклуються про стабільність
Навіть у найскладніші періоди компанії-лідери піклуються про стабільність

Навіть у найскладніші періоди компанія демонструє, що стратегічне мислення, турбота про людей і відповідальність перед державою здатні змінювати країну щодня і системно. Тож фонд Food for Ukraine став одним із наймасштабніших гуманітарних проєктів у продуктовому ритейлі. З початку повномасштабного вторгнення фонд організував доставку 129 фур із допомогою для десятків тисяч людей. Це і родини з дітьми, що залишилися без домівки, і літні люди, українці з інвалідністю. Загальна сума продуктової допомоги перевищила 140 млн грн.

Допомога координується з надійними фондами, передається оперативно і що важливо, базується на реальних потребах громад

До того ж, після масованих обстрілів, під час надзвичайних ситуацій, NOVUS передає гуманітарні набори у постраждалі регіони. Ця допомога координується з надійними фондами, передається оперативно і що важливо, базується на реальних потребах громад.

Окрім людей, які лишаються жити у постраждалих регіонах, багато уваги і підтримки потребують громади з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) — українцями, які вимушено залишили рідні регіони. І це ще одна важлива задача, яку перед собою ставить український бізнес. Компанія Kernel — лідер агробізнесу України — підтримує громади, де проживають переселенці. Зокрема, будує гуртожитки для ВПО, відновлює інфраструктуру: ремонтує медзаклади, школи, вуличне освітлення, автобусні зупинки, благоустрій територій. А через проєкт Open Agribusiness, що забезпечує аграріям доступ до кредитів, технологій, ресурсів та маркетингу, підтримує працевлаштування людей у місцевих фермерствах.

Під час війни аграрії потребують доступу до кредитів, технологій, ресурсів та маркетингу
Під час війни аграрії потребують доступу до кредитів, технологій, ресурсів та маркетингу
Фото: УНИАН

Екологія має значення зараз: які відомі важливі проєкти українських компаній

Український бізнес активно впроваджує екологічні ініціативи — від модернізації промисловості до освіти громад, підтримки "зелених" енергетичних рішень і інвестицій у циркулярну економіку. Такі ініціативи посилюють екологічну стійкість регіонів, підвищують корпоративну відповідальність і підтримують енергонезалежність країни.

Український бізнес активно впроваджує екологічні ініціативи — від модернізації промисловості до освіти громад, підтримки "зелених" енергетичних рішень і інвестицій у циркулярну економіку

"Ми переконані, що духовне, фізичне й ментальне здоров’я людей, любов до своєї землі — це запорука стійкості у будь-які часи, тому всі наші існуючі й нові ініціативи спрямовані саме на зміцнення духу, моралі та патріотизму", — кажуть представники "Агропросперісу". Тому в компанії працюють професійно та відповідально. Тож низку заходів, що є традиційними, не припиняють і під час війни, зокрема обстеження посівів агрономічним відділом компанії, об'їзд полів перед жнивами, благоустрій території громад тощо.

Зазначимо, що й лідер іншої галузі, а саме металургійної, активно реалізує масштабні екологічні та соціальні проєкти. Йдеться про компанію "Метінвест". Впродовж 2025 року компанія інвестуватиме понад 5,7 млрд грн — серед них створення установки згущення хвостової пульпи (підготовка до флотації) на Північному ГЗК за 1,5 млрд грн.

Український бізнес активно впроваджує екологічні ініціативи на місцях
Український бізнес активно впроваджує екологічні ініціативи на місцях
Фото: УНІАН

Освітні проєкти: як компанії плекають суспільство майбутнього

Лідери ринку розуміють, що прозорий бізнес — це сильна економіка країни. Тому демонструють приклад фінансової дисципліни. У 2024 році NOVUS сплатив понад 2,58 млрд грн податків і посів 6 місце серед ритейлерів за Індексом OpenDataBot 2025. У країні, де кожна гривня впливає на оборону та базову інфраструктуру, чесна сплата податків — громадянська позиція бізнесу, який розуміє свою роль у підтримці держави. Така позиція зрозуміла та для сучасної молоді і молодих фахівців, які хочуть здобувати виробничі професії. Тож NOVUS послідовно інвестує в освіту як зовнішню, так і внутрішню, зокрема сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки склала понад 21 млн грн. Зокрема, Bucha School — понад 6 млн грн спрямували у будівництво сучасного освітнього комплексу після деокупації, де діти навчатимуться у безпечному та технологічному просторі.

Лідери ринку розуміють, що прозорий бізнес — це сильна економіка країни. Тому демонструють приклад фінансової дисципліни

"Ми ставимо в пріоритет розвиток людей, чесність і підтримку. Для нас бізнес — це не просто торгівля, а можливість формувати довгострокові цінності для команди та суспільства", — розповів CEO NOVUS Марк Петкевич.

Важливість питання освіти розуміють і в "Агропросперісі". Група компаній вже багато років співпрацює із професійними коледжами.

"Серед наших наймолодших механізаторів є чимало випускників таких закладів. Ми активно відгукуємося на пропозиції щодо спільних проєктів від енергійних ліцеїв і коледжів. Наприклад, цього року спільно організували велопарковку для Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Майбутні агрономи тепер можуть швидко й зручно пересуватися між експериментальними ділянками, що підвищує ефективність навчання та посилює зв’язок освіти з реальним бізнесом", — розповіли Фокусу в компанії.

Яскравим прикладом високотехнічної допомоги освітнім інституціям під час війни є проєкти IT-компанії EPAM Ukraine. Зокрема, EPAM допоміг понад 20 університетам зберегти критичну IT-інфраструктуру, перенісши сервери до AWS-облак (у Харкові, Києві, Дніпрі й інших містах), щоб дистанційне навчання могло продовжуватися навіть під час бойових дій.

Освітні проєкти допомагають бізнесу плекати власні майбутні кадри
Освітні проєкти допомагають бізнесу плекати власні майбутні кадри
Фото: Getty Images

Допомога ЗСУ і ветеранам: як бізнес спрямовує ресурси на найважливіше

Звісно, допомога ЗСУ виходить часто на перший план у різних компаніях та організаціях. Прикладом проєкту, що дає можливість бізнесу підтримувати фронт, є "1 гривня для 3 ОШБр" від NOVUS. Так в компанії щодня перетворюють покупки в допомогу армії: 1 грн із кожного товару власної марки NOVUS та кави з автоматів компанія відраховує на потреби 3-ї окремої штурмової бригади. Передано вже понад 25 млн грн. Кошти пішли на дрони, тепловізори, РЛС, транспорт. А ще слід відзначити благодійні спортивні події, які регулярно підтримує компанія і запрошує до участі команду, заохочуючи здоровий спосіб життя, згуртованість і реальну допомогу захисникам.

Допомога ЗСУ виходить часто на перший план у різних компаніях та організаціях

Соціальна відповідальність сьогодні нерозривно пов’язана з підтримкою обороноздатності. Це розуміють і в "Агропросперіс", адже Група компаній щорічно інвестує близько 2 млн доларів у соціальні проєкти, зокрема у підтримку військових.

Компанія фінансує лікування та реабілітацію поранених працівників, забезпечує допомогу їхнім родинам у разі втрати, а також підтримує понад 200 мобілізованих працівників. Також активно розвиваються волонтерські ініціативи: виготовлення маскувальних сіток, тушонок, антидронових засобів, а також кулінарний проєкт "Борщ для ЗСУ".

Компанія фінансує лікування та реабілітацію поранених працівників
Компанія фінансує лікування та реабілітацію поранених працівників
Фото: З відкритих джерел

"Окрім того, постійно підтримуємо понад 200 мобілізованих колег, вітаємо їх на День захисників і захисниць України, забезпечуємо потрібним спорядженням і підтримуємо волонтерські ініціативи наших працівників, серед яких — виробництво тушонок, маскувальних і антидронових сіток, окопних свічок, "Борщ для ЗСУ" тощо", — розповіли Фокусу в компанії.

З огляду на яскраві приклади соціально відповідального бізнесу в Україні, можна стверджувати, що він не обмежується разовими ініціативами, а системно працює над підтримкою громад, освіти, медицини, довкілля та українських Сил Оборони. У часи складних викликів і великих втрат така діяльність є не просто частиною репутаційної стратегії, а реальною підтримкою, яка формує міцний фундамент майбутнього України.