Впродовж четвертого року війни український бізнес стійко адаптувався до реалій і не лише не полишає допомагати фронту, лікарням і ветеранам, але й дивиться у майбутнє. Фокус дослідив детально, як корпоративна соціальна відповідальність трансформується у важливий інструмент відновлення країни.

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У важких реаліях війни та економічної турбулентності бути прибутковим бізнесом уже не є досягненням. Справжня сила проявляється у здатності залишатися людяними, прозорими, стійкими. Українські компанії беруть на себе активну соціальну місію та реалізовують сотні важливих ініціатив: від гуманітарної підтримки до сталого розвитку громад, допомоги армії та підтримки освіти. Фокус вивчив проєкти, зважив досягнення та готовий поділитися результатами.

Цільова допомога населенню: що відомо про проєкти бізнесу для місцевих громад

У складні часи війни підтримка місцевих і прифронтових громад набуває особливого значення. Часто проєкти реалізуються компаніями самостійно і за місцем перебування. Наприклад, Група компаній Агропросперіс здійснює низку соціальних і благодійних проєктів у регіонах присутності. Її виробничі потужності зосереджені у Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях та на заході країни. Як зазначили представники компанії, основні напрямки соціальних проєктів у громадах — це освіта, медицина, культура, спорт і благоустрій. Пряму цільову допомогу та інші гуманітарні проєкти, спрямовані на постраждалих від війни, надають через Благодійний фонд "Агропросперіс", заснований у перші дні повномасштабного вторгнення.

Бізнес в Україні надає цільову допомогу громадам Фото: УНІАН

Для прифронтових громад, зокрема у прикордонних районах Сумщини, компанія впроваджує спеціальні програми підтримки працівників: доплати, реабілітація, допомога їхнім родинам. Один із прикладів — передача необхідного медичного обладнання для трьох амбулаторій сімейної медицини. Цей проєкт став можливим завдяки участі міжнародних бізнес-партнерів, які прагнуть допомогти Україні. Тож діяльність "Агропросперіс" — це приклад відповідального бізнесу, що активно інтегрується в життя громад, підтримує їх у кризові моменти й допомагає будувати стійке майбутнє.

Основні напрямки соціальних проєктів у громадах — це освіта, медицина, культура, спорт і благоустрій

Особливої уваги заслуговують індивідуальні запити громад і реакція на них "Агропросперісу". Так, у червні до компанії по допомогу звернулися жителі села Ковалівка. Необхідно було відремонтувати дорогу. Звичайно ж керівник відгукнувся на прохання місцевих жителів — надав транспорт та придбав асфальт на 52 000 грн.

В селі Роздолівка працівники "Агропросперісу" оновили зупинку громадського транспорту. І таких міні-програм для кожної громади лише за три місяці нараховується десятки.

Фонд Food for Ukraine став одним із наймасштабніших гуманітарних проєктів у продуктовому ритейлі. Його заснував бенефіціар мережі NOVUS Раймондас Туменас. NOVUS — компанія зі 100% литовським капіталом, яка системно підтримує українців, що постраждали від війни.

Навіть у найскладніші періоди компанії-лідери піклуються про стабільність

Навіть у найскладніші періоди компанія демонструє, що стратегічне мислення, турбота про людей і відповідальність перед державою здатні змінювати країну щодня і системно. Тож фонд Food for Ukraine став одним із наймасштабніших гуманітарних проєктів у продуктовому ритейлі. З початку повномасштабного вторгнення фонд організував доставку 129 фур із допомогою для десятків тисяч людей. Це і родини з дітьми, що залишилися без домівки, і літні люди, українці з інвалідністю. Загальна сума продуктової допомоги перевищила 140 млн грн.

Допомога координується з надійними фондами, передається оперативно і що важливо, базується на реальних потребах громад

До того ж, після масованих обстрілів, під час надзвичайних ситуацій, NOVUS передає гуманітарні набори у постраждалі регіони. Ця допомога координується з надійними фондами, передається оперативно і що важливо, базується на реальних потребах громад.

Окрім людей, які лишаються жити у постраждалих регіонах, багато уваги і підтримки потребують громади з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) — українцями, які вимушено залишили рідні регіони. І це ще одна важлива задача, яку перед собою ставить український бізнес. Компанія Kernel — лідер агробізнесу України — підтримує громади, де проживають переселенці. Зокрема, будує гуртожитки для ВПО, відновлює інфраструктуру: ремонтує медзаклади, школи, вуличне освітлення, автобусні зупинки, благоустрій територій. А через проєкт Open Agribusiness, що забезпечує аграріям доступ до кредитів, технологій, ресурсів та маркетингу, підтримує працевлаштування людей у місцевих фермерствах.

Під час війни аграрії потребують доступу до кредитів, технологій, ресурсів та маркетингу Фото: УНИАН

Екологія має значення зараз: які відомі важливі проєкти українських компаній

Український бізнес активно впроваджує екологічні ініціативи — від модернізації промисловості до освіти громад, підтримки "зелених" енергетичних рішень і інвестицій у циркулярну економіку. Такі ініціативи посилюють екологічну стійкість регіонів, підвищують корпоративну відповідальність і підтримують енергонезалежність країни.

Український бізнес активно впроваджує екологічні ініціативи — від модернізації промисловості до освіти громад, підтримки "зелених" енергетичних рішень і інвестицій у циркулярну економіку

"Ми переконані, що духовне, фізичне й ментальне здоров’я людей, любов до своєї землі — це запорука стійкості у будь-які часи, тому всі наші існуючі й нові ініціативи спрямовані саме на зміцнення духу, моралі та патріотизму", — кажуть представники "Агропросперісу". Тому в компанії працюють професійно та відповідально. Тож низку заходів, що є традиційними, не припиняють і під час війни, зокрема обстеження посівів агрономічним відділом компанії, об'їзд полів перед жнивами, благоустрій території громад тощо.

Зазначимо, що й лідер іншої галузі, а саме металургійної, активно реалізує масштабні екологічні та соціальні проєкти. Йдеться про компанію "Метінвест". Впродовж 2025 року компанія інвестуватиме понад 5,7 млрд грн — серед них створення установки згущення хвостової пульпи (підготовка до флотації) на Північному ГЗК за 1,5 млрд грн.

Український бізнес активно впроваджує екологічні ініціативи на місцях Фото: УНІАН

Освітні проєкти: як компанії плекають суспільство майбутнього

Лідери ринку розуміють, що прозорий бізнес — це сильна економіка країни. Тому демонструють приклад фінансової дисципліни. У 2024 році NOVUS сплатив понад 2,58 млрд грн податків і посів 6 місце серед ритейлерів за Індексом OpenDataBot 2025. У країні, де кожна гривня впливає на оборону та базову інфраструктуру, чесна сплата податків — громадянська позиція бізнесу, який розуміє свою роль у підтримці держави. Така позиція зрозуміла та для сучасної молоді і молодих фахівців, які хочуть здобувати виробничі професії. Тож NOVUS послідовно інвестує в освіту як зовнішню, так і внутрішню, зокрема сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки склала понад 21 млн грн. Зокрема, Bucha School — понад 6 млн грн спрямували у будівництво сучасного освітнього комплексу після деокупації, де діти навчатимуться у безпечному та технологічному просторі.

Лідери ринку розуміють, що прозорий бізнес — це сильна економіка країни. Тому демонструють приклад фінансової дисципліни

"Ми ставимо в пріоритет розвиток людей, чесність і підтримку. Для нас бізнес — це не просто торгівля, а можливість формувати довгострокові цінності для команди та суспільства", — розповів CEO NOVUS Марк Петкевич.

Важливість питання освіти розуміють і в "Агропросперісі". Група компаній вже багато років співпрацює із професійними коледжами.

"Серед наших наймолодших механізаторів є чимало випускників таких закладів. Ми активно відгукуємося на пропозиції щодо спільних проєктів від енергійних ліцеїв і коледжів. Наприклад, цього року спільно організували велопарковку для Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Майбутні агрономи тепер можуть швидко й зручно пересуватися між експериментальними ділянками, що підвищує ефективність навчання та посилює зв’язок освіти з реальним бізнесом", — розповіли Фокусу в компанії.

Яскравим прикладом високотехнічної допомоги освітнім інституціям під час війни є проєкти IT-компанії EPAM Ukraine. Зокрема, EPAM допоміг понад 20 університетам зберегти критичну IT-інфраструктуру, перенісши сервери до AWS-облак (у Харкові, Києві, Дніпрі й інших містах), щоб дистанційне навчання могло продовжуватися навіть під час бойових дій.

Освітні проєкти допомагають бізнесу плекати власні майбутні кадри Фото: Getty Images

Допомога ЗСУ і ветеранам: як бізнес спрямовує ресурси на найважливіше

Звісно, допомога ЗСУ виходить часто на перший план у різних компаніях та організаціях. Прикладом проєкту, що дає можливість бізнесу підтримувати фронт, є "1 гривня для 3 ОШБр" від NOVUS. Так в компанії щодня перетворюють покупки в допомогу армії: 1 грн із кожного товару власної марки NOVUS та кави з автоматів компанія відраховує на потреби 3-ї окремої штурмової бригади. Передано вже понад 25 млн грн. Кошти пішли на дрони, тепловізори, РЛС, транспорт. А ще слід відзначити благодійні спортивні події, які регулярно підтримує компанія і запрошує до участі команду, заохочуючи здоровий спосіб життя, згуртованість і реальну допомогу захисникам.

Допомога ЗСУ виходить часто на перший план у різних компаніях та організаціях

Соціальна відповідальність сьогодні нерозривно пов’язана з підтримкою обороноздатності. Це розуміють і в "Агропросперіс", адже Група компаній щорічно інвестує близько 2 млн доларів у соціальні проєкти, зокрема у підтримку військових.

Компанія фінансує лікування та реабілітацію поранених працівників, забезпечує допомогу їхнім родинам у разі втрати, а також підтримує понад 200 мобілізованих працівників. Також активно розвиваються волонтерські ініціативи: виготовлення маскувальних сіток, тушонок, антидронових засобів, а також кулінарний проєкт "Борщ для ЗСУ".

Компанія фінансує лікування та реабілітацію поранених працівників Фото: З відкритих джерел

"Окрім того, постійно підтримуємо понад 200 мобілізованих колег, вітаємо їх на День захисників і захисниць України, забезпечуємо потрібним спорядженням і підтримуємо волонтерські ініціативи наших працівників, серед яких — виробництво тушонок, маскувальних і антидронових сіток, окопних свічок, "Борщ для ЗСУ" тощо", — розповіли Фокусу в компанії.

З огляду на яскраві приклади соціально відповідального бізнесу в Україні, можна стверджувати, що він не обмежується разовими ініціативами, а системно працює над підтримкою громад, освіти, медицини, довкілля та українських Сил Оборони. У часи складних викликів і великих втрат така діяльність є не просто частиною репутаційної стратегії, а реальною підтримкою, яка формує міцний фундамент майбутнього України.