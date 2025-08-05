В Украине будут возвращать квартальную единую отчетность для ФЛП. Фокус выяснил, каких именно новых правил по отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ ждать предпринимателям.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект № 13157, предусматривающий возвращение квартальной единой отчетности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), военному сбору (ВС) и единому социальному взносу (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц. Однако до подписи президента и окончательного опубликования этот закон еще не вступил в силу. Когда изменения будут введены и на что они повлияют в работе ФЛП, исследовал Фокус.

Что меняется для ФЛП и "незалежников"

Изменения по отчетности для физических лиц-предпринимателей вступят в силу и будут действовать с 1 января 2026 года, если закон будет опубликован до конца августа. А действующим он станет с 1 сентября 2025 года. Пока до конца 2025 года сохраняется месячная форма отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ.

Квартальная отчетность для ФЛП возвращается Фото: Getty Images

Как пояснила Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", ФЛП и самозанятые лица, выступающие в качестве налоговых агентов, будут подавать квартальную единую отчетность по НДФЛ, ВС и ЕСВ с детализацией по месяцам квартала. Подача должна осуществляться в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала.

Частные нотариусы и ФЛП-оценщики также переходят на квартальную форму отчетности, с аналогичными сроками представления. А вот юридические лица остаются на месячном отчетном периоде, здесь без изменений.

До конца 2025 года сохраняется месячная форма отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ

Таким образом, возврат к квартальной отчетности фактически сохраняет месячный учет, но дает возможность подать один отчет за весь квартал с детализацией.

По словам юриста, решение законодателей возвращает необходимость вести месячный учет, даже несмотря на оформление отчетности ежеквартально. Это означает рост административной нагрузки для ФЛП.

Консультант по налогообложению Александра Томашевская добавляет, что такая практика возвращается также и ради наёмных работников: когда вводились ежемесячные отчёты, это позволило Пенсионному фонду быстрее получать данные. В итоге оказалось, что это не было обязательным, а теперь вернули изначальную модель, то есть снова квартальную форму, но по месячным данным.

ФОПов ожидает увеличение административной нагрузки Фото: Getty

Преимущества и риски изменений в отчетности для ФЛП

Хотя ФЛП и будут подавать только четыре отчета в год вместо 12 ежемесячных, административная нагрузка как на них, так и на бухгалтеров не уменьшается.

"Для ФЛП это означает увеличение административной нагрузки: снова нужно вести месячный учет даже для подачи квартальной отчетности", — отмечает Анна Даниэль.

В то же время Пенсионный фонд Украины получит более быстрый доступ к данным по выплатам.

Хотя ФЛП и будут подавать только четыре отчета в год вместо 12 ежемесячных, административная нагрузка как на них, так и на бухгалтеров не уменьшается

Отметим, что квартальная отчетность за наемных работников для физлиц-предпринимателей — не новость. Законопроект №13157 на самом деле возвращает систему, которую отменили в прошлом году.

"Давно хотели вернуть квартальную отчетность, слишком сложное администрирование. Когда вводилась месячная отчетность, идея заключалась в том, чтобы Пенсионный фонд быстрее получал данные. Сейчас оказалось, что это было не обязательно, поэтому возвращают предыдущие правила", — говорит Александра Томашевская.

Все об изменениях в отчетности для ФЛП Фото: Pexels

Учитывая предстоящие изменения в подаче отчетности для предпринимателей, эксперты советуют ФЛП не медлить.

Что нужно сделать ФЛП для подготовки к возврату квартальной отчетности:

подготовьте систему учета, которая позволяет детализацию по месяцам;

проверьте форму отчета: она может изменить структуру, в частности для налоговых агентов (НДФЛ, ЕСВ);

отслеживайте публикацию закона после официального выхода (пока неопубликована) отсчитывайте период до вступления в силу;

проконсультируйтесь с адвокатом или бухгалтером, чтобы избежать штрафов или несвоевременной подачи.

Напомним, размер штрафа за несвоевременное представление отчетности — 340 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу. Однако за повторное нарушение штраф уже составляет 1040 грн.