В Україні повертатимуть квартальну єдину звітність для ФОПів. Фокус з'ясував, яких саме нових правил щодо звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ чекати підприємцям.

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13157, що передбачає повернення квартальної єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВЗ) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб‑підприємців і самозайнятих осіб. Однак до підпису президента та остаточного опублікування цей закон ще не набув чинності. Коли зміни буде запроваджено та на що вони вплинуть у роботі ФОПі, дослідив Фокус.

Що змінюється для ФОПів та "незалежників"

Зміни щодо звітності для фізичних осіб-підприємців набудуть чинності і будуть діяти з 1 січня 2026 року, якщо закон буде опублікований до кінця серпня. А чинним він стане від 1 вересня 2025 року. Поки до кінця 2025 року зберігається місячна форма звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

Квартальна звітність для ФОП повертається Фото: Getty Images

Яке пояснила Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського бюро “Анни Даніель”, ФОПи та самозайняті особи, які виступають як податкові агенти, подаватимуть квартальну єдину звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з деталізацією по місяцях кварталу. Подання має здійснюватися протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу.

Приватні нотаріуси та ФОПи‑оцінщики також переходять на квартальну форму звітування, з аналогічними строками подання. А от юридичні особи залишаються на місячному звітному періоді, тут без змін.

До кінця 2025 року зберігається місячна форма звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Таким чином, повернення до квартальної звітності фактично зберігає місячний облік, але дає можливість подати один звіт за весь квартал з деталізацією.

За словами юристки, рішення законодавців повертає необхідність вести місячний облік, навіть попри оформлення звітності щоквартально. Це означає зростання адміністративного навантаження для ФОПів.

Консультантка з оподаткування Олександра Томашевська додає, що така практика повертається також і заради найманих працівників: коли вводилися щомісячні звіти, це дозволило Пенсійному фонду швидше отримувати дані. У підсумку виявилося, що це не було обов’язковим, а тепер повернули початкову модель, тобто знову квартальну форму, але за місячними даними.

ФОПів очікує збільшення адміністративного навантаження Фото: Getty

Переваги та ризики змін в звітності для ФОП

Хоча ФОПи і подаватимуть лише чотири звіти на рік замість 12 щомісячних, адміністративне навантаження як на них, так і на бухгалтерів не зменшується.

“Для ФОПів це означає збільшення адміністративного навантаження: знову потрібно вести місячний облік навіть для подання квартальної звітності”, - зазначає Анна Даніель.

Водночас Пенсійний фонд України отримає швидший доступ до даних щодо виплат.

Хоча ФОПи і подаватимуть лише чотири звіти на рік замість 12 щомісячних, адміністративне навантаження як на них, так і на бухгалтерів не зменшується

Зазначимо, що квартальна звітність за найманих працівників для фізосіб-підприємців - не новина. Законопроєкт №13157 насправді повертає систему, яку скасували минулого року.

“Давно хотіли повернути квартальну звітність, надто складне адміністрування. Коли запроваджувалася місячна звітність, ідея полягала в тому, щоб Пенсійний фонд швидше отримував дані. Зараз виявилося, що це було не обовʼязково, тому повертають попередні правила”, - каже Олександра Томашевська.

Все про зміни у звітності для ФОП Фото: Pexels

З огляду на майбутні зміни у поданні звітності для підприємців, експерти радять ФОПам не зволікати.

Що потрібно зробити ФОПам для підготовки до повернення квартальної звітності:

підготуйте систему обліку, яка дозволяє деталізацію по місяцях;

перевірте форму звіту: вона може змінити структуру, зокрема для податкових агентів (ПДФО, ЄСВ);

відстежуйте публікацію закону після офіційного виходу (поки неопублікована) відраховуйте період до набуття чинності;

проконсультуйтесь із адвокатом або бухгалтером, щоб уникнути штрафів чи несвоєчасного подання.

Нагадаємо, розмір штрафу за несвоєчасне подання звітності - 340 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Проте за повторне порушення штраф вже складає 1040 грн.