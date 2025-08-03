Не выполнила условия: Украина получит меньшую сумму вместо 4,5 млрд евро от ЕС, — представительство

Программа финансовой поддержки Ukraine Facility рассчитана на четыре года и предусматривает периодические транши. Однако для того, чтобы получить всю запланированную сумму, необходимо выполнить установленные индикаторы.

Related video

В целом Украина уже 19,6 миллиарда евро из полной суммы, которая составляет 38 миллиардов. Об этом 3 августа во время дискуссии ЦЭС заявил руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства ЕС в Украине Генрик Витфельт.

Генрик Витфельт об Ukraine Facility — 42:50

Заявку на выплату за первый квартал, которая составляет 3 миллиарда евро, Украина подала в июне с задержкой. Ее уже оценила Еврокомиссия, и теперь передали в Европейский совет.

"Если этот платеж будет осуществлен, как мы надеемся, позже в августе, после одобрения Европейским советом, то мы будем иметь более 23 миллиардов", — отметил Витфельт.

Однако из 4,5 миллиарда евро, заложенных на первый квартал, Украина получит не всю сумму. Причина — в невыполнении трех индикаторов. На то, чтобы исправить ситуацию, есть до года после окончания квартала. Однако один из них уже выполнен, ведь закон об АРМА был подписан президентом Владимиром Зеленским. Это позволит включить его в будущую выплату. Следовательно, дополнительно к сумме за второй квартал Киев получит примерно 600 миллионов евро.

"Надеюсь, мы также увидим определенный прогресс по двум другим показателям, которые ожидают рассмотрения, особенно по Высшему антикоррупционному суду, а также по закону о децентрализации", — подчеркнул Витфельт.

Он объяснил, как работают эти частичные выплаты: есть общая сумма за квартал, например 4,55 миллиарда евро за первый, и она делится на количество индикаторов, которых в этом случае было 16. При этом, если речь идет о принятии законов, сумма удваивается — "для покрытия убытков".

Руководитель отдела представительства предупредил, что сумма за второй квартал будет меньше. Предусмотрено 11 индикаторов, а размер помощи составит менее 2 миллиардов. То есть "стоимость" одного закона составит примерно 20 миллионов евро.

Напомним, в Bloomberg информировали, что ЕС планирует создание фонда в 100 миллиардов евро для поддержки Украины, ведь не видит признаков окончания войны. Если страны согласуют эту инициативу, выплаты начнутся с 2028 года.

1 августа в Германии заявили, что отправят Украине два комплекса ПВО Patriot. Сначала немцы пообещали передать пусковые установки, а затем — дополнительные элементы систем.