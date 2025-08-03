Не виконала умови: Україна отримає меншу суму замість 4,5 млрд євро від ЄС, — представництво

Програма фінансової підтримки Ukraine Facility розрахована на чотири роки й передбачає періодичні транші. Однак для того, щоб отримати усю заплановану суму, необхідно виконати встановлені індикатори.

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Загалом Україна вже 19,6 мільярда євро з повної суми, яка становить 38 мільярдів. Про це 3 серпня під час дискусії ЦЕС заявив керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельт.

Генрік Вітфельт про Ukraine Facility — 42:50

Заявку на виплату за перший квартал, яка становить 3 мільярди євро, Україна подала у червні з затримкою. Її вже оцінила Єврокомісія, і тепер передали до Європейської ради.

"Якщо цей платіж буде здійснено, як ми сподіваємося, пізніше у серпні, після схвалення Європейською радою, то ми матимемо понад 23 мільярди", — зауважив Вітфельт.

Однак з 4,5 мільярда євро, закладених на перший квартал, Україна отримає не усю суму. Причина — у невиконанні трьох індикаторів. На те, щоб виправити ситуацію, є до року після закінчення кварталу. Однак один з них вже виконаний, адже закон про АРМА був підписаний президентом Володимиром Зеленським. Це дозволить включити його в майбутню виплату. Отже, додатково до суми за другий квартал Київ отримає приблизно 600 мільйонів євро.

"Сподіваюся, ми також побачимо певний прогрес щодо двох інших показників, які очікують розгляду, особливо щодо Вищого антикорупційного суду, а також щодо закону про децентралізацію", — підкреслив Вітфельт.

Він пояснив, як працюють ці часткові виплати: є загальна сума за квартал, наприклад 4,55 мільярда євро за перший, і вона ділиться на кількість індикаторів, яких в цьому випадку було 16. При цьому, якщо йдеться про ухвалення законів, сума подвоюється — "для покриття збитків".

Керівник відділу представництва попередив, що сума за другий квартал буде меншою. Передбачено 11 індикаторів, а розмір допомоги становитиме менш як 2 мільярди. Тобто "вартість" одного закону становитиме приблизно 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Bloomberg інформували, що ЄС планує створення фонду у 100 мільярдів євро для підтримки України, адже не бачить ознак закінчення війни. Якщо країни погодять цю ініціативу, виплати почнуться з 2028 року.

1 серпня у Німеччині заявили, що відправлять Україні два комплекси ППО Patriot. Спочатку німці пообіцяли передати пускові установки, а потім — додаткові елементи систем.