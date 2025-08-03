Стало доступнее: Киев выпал из топ-100 самых дорогих городов Европы по стоимости жилья

Несмотря на общее удешевление жилья в Европе, цены на недвижимость в престижных столицах континента остаются в разы выше киевских.

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Украинская столица, напротив, демонстрирует стабильное падение в мировом рейтинге стоимости жилья. Только через год Киев опустился на 37 позиций — со 100-го на 137-е место. Об этом сообщает издание Delo.ua со ссылкой на свежие данные аналитического сервиса Numbeo.

Рейтинг формировался на основе нескольких факторов: стоимости аренды жилья, цен на продукты питания, транспорт, ресторанные услуги и коммунальные расходы.

Все характеристики сопоставлялись с Нью-Йорком как образцом больших издержек.

Лидерами рейтинга остаются города Швейцарии, Великобритании и Франции. Особенно впечатляют цены в Швейцарии — сразу пять городов попали в топ-10 самых дорогих в Европе, где цена квадратного метра жилья в центре составляет от 18 до 20 тысяч евро.

Для сравнения, в Киеве стоимость "квадрата" в центре города в августе 2025 года оценивается в 1936 евро. Год назад эта цифра достигала 2430 евро.

Среди самых дешевых городов по стоимости жилья названы румынская Орадя (1600 евро за м²) и украинская Одесса (1400 евро за м² в центре города).

Numbeo также обнародовал данные о стоимости жизни в Киеве. По их подсчетам среднемесячные расходы семьи из четырех человек (без аренды жилья) составляют почти 80 тысяч гривен.

Для одного человека эта сумма – около 23 тысяч гривен. В итоге жизнь в Киеве оказалась на 69,2% дешевле, чем в Нью-Йорке, а стоимость аренды — ниже на 86,2%.

Кроме Киева, в рейтинге этого года попали еще два украинских города — Львов (1990 евро за м²) и Одесса (1434 евро). Харьков, который в прошлом году еще фигурировал в списке, в этом году исчез.

Напомним, что на Харьковщине мужчина намеренно повредил свое жилье, чтобы получить государственную компенсацию как за разрушенное в результате боевых действий. За подделку ему сообщено о подозрении.

Также стало известно, что в Украине задерживают выплату помощи переселенцам на проживание. В Министерстве социальной политики Украины объяснили, с чем связана задержка.