Стало доступніше: Київ випав із топ-100 найдорожчих міст Європи за вартістю житла

Незважаючи на загальне здешевлення житла в Європі, ціни на нерухомість у престижних столицях континенту залишаються в рази вищими за київські.

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Українська столиця, навпаки, демонструє стабільне падіння у світовому рейтингу вартості житла. Лише за рік Київ опустився на 37 позицій — зі 100-го на 137-ме місце. Про це повідомляє видання Delo.ua з посиланням на свіжі дані аналітичного сервісу Numbeo.

Рейтинг формувався на основі кількох чинників: вартості оренди житла, цін на продукти харчування, транспорт, ресторанні послуги та комунальні витрати.

Усі характеристики зіставлялися з Нью-Йорком як зразком великих витрат.

Лідерами рейтингу залишаються міста Швейцарії, Великої Британії та Франції. Особливо вражають ціни у Швейцарії — одразу п'ять міст потрапили до топ-10 найдорожчих у Європі, де ціна квадратного метра житла в центрі становить від 18 до 20 тисяч євро.

Для порівняння, у Києві вартість "квадрата" в центрі міста в серпні 2025 року оцінюється в 1936 євро. Рік тому ця цифра сягала 2430 євро.

Серед найдешевших міст за вартістю житла названо румунську Орадя (1600 євро за м²) та українську Одесу (1400 євро за м² у центрі міста).

Numbeo також оприлюднив дані про вартість життя в Києві. За їхніми підрахунками середньомісячні витрати сім'ї з чотирьох осіб (без оренди житла) становлять майже 80 тисяч гривень.

Для однієї людини ця сума — близько 23 тисяч гривень. У підсумку життя в Києві виявилося на 69,2% дешевшим, ніж у Нью-Йорку, а вартість оренди — нижчою на 86,2%.

Крім Києва, до цьогорічного рейтингу потрапили ще два українських міста — Львів (1990 євро за м²) та Одеса (1434 євро). Харків, який минулого року ще фігурував у списку, цього року зник.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік навмисно пошкодив своє житло, щоб отримати державну компенсацію як за зруйноване внаслідок бойових дій. За підробку йому повідомлено про підозру.

Також стало відомо, що в Україні затримують виплату допомоги переселенцям на проживання. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, з чим пов'язана затримка.