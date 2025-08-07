Цены на продукты взлетели не просто так: в НБУ раскрыли скрытые причины инфляции в Украине

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный объяснил, что к росту инфляции привели плохие урожаи, военные расходы и нехватка работников. Из-за этого НБУ был вынужден изменить свой прогноз по ценам. Регулятор повышал учетную ставку, чтобы уменьшить давление на гривну и вернуть инфляцию к цели в 5%.

Как сообщил в интервью "РБК-Украина" глава НБУ, ухудшение аграрной ситуации, массовая трудовая миграция и война стали основными причинами того, что рост цен оказался выше прогнозируемого. Андрей Пышный отметил, что в результате этих факторов Национальный банк остановил снижение учетной ставки еще в прошлом году, а затем начал ее повышение.

По словам главы НБУ, "конечно, война также создала дополнительные расходы, которые перекладывались на цены. Еще один фактор — очень напряженный рынок труда. Из-за постоянных обстрелов вынужденная миграция продолжается. Совокупность этих факторов подпитала инфляционную динамику", — сказал Пышный.

С обострением инфляционных рисков в конце 2024 года регулятор начал повышение учетной ставки. В апреле 2025 года НБУ также обновил операционный инструментарий денежно-кредитной политики. Это повлияло на ситуацию на финансовом рынке.

"Результат есть. Ставки по гривневым инструментам выросли, увеличился спрос на них, тогда как спрос на валюту снизился. Инфляционные ожидания под контролем. Базовая инфляция — на траектории устойчивого снижения", — добавил глава НБУ.

Объясняя, почему Центробанк не пошел на более жесткое ужесточение монетарной политики, Пышный заметил, что хотя более резкое повышение ставки могло бы быстрее снизить инфляцию, это затормозило бы экономическое восстановление.

"В экономике не бывает бесплатных обедов — ощутимое ужесточение политики подорвет экономическое восстановление", — подчеркнул банкир.

Сейчас учетная ставка остается на уровне 15,5% — именно ее НБУ удерживает неизменной с марта 2025 года. По словам Пышного, таким образом регулятор балансирует между сдерживанием инфляции и поддержкой экономики.

Напомним, потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года снизилась до 14,3%. В июле НБУ пересмотрел прогноз по общей инфляции: теперь на 2025 год она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали 8,7%). В 2026 году показатель уменьшится до 6,6%, а к целевым 5% инфляция, по расчетам, вернется в 2027 году.

