Ціни на продукти злетіли не просто так: у НБУ розкрили приховані причини інфляції в Україні

Голова Нацбанку України Андрій Пишний пояснив, що до зростання інфляції призвели погані врожаї, воєнні витрати та нестача працівників. Через це НБУ був змушений змінити свій прогноз щодо цін. Регулятор підвищував облікову ставку, аби зменшити тиск на гривню та повернути інфляцію до цілі у 5%.

Related video

Як повідомив в інтерв’ю "РБК-Україна" голова НБУ, погіршення аграрної ситуації, масова трудова міграція та війна стали основними причинами того, що зростання цін виявилося вищим за прогнозоване. Андрій Пишний зазначив, що внаслідок цих чинників Національний банк зупинив зниження облікової ставки ще минулого року, а згодом почав її підвищення.

За словами голови НБУ, "звісно, війна також створила додаткові витрати, які перекладалися на ціни. Ще один фактор — дуже напружений ринок праці. Через постійні обстріли вимушена міграція триває. Сукупність цих факторів підживила інфляційну динаміку", — сказав Пишний.

Із загостренням інфляційних ризиків наприкінці 2024 року регулятор почав підвищення облікової ставки. У квітні 2025 року НБУ також оновив операційний інструментарій грошово-кредитної політики. Це вплинуло на ситуацію на фінансовому ринку.

"Результат є. Ставки за гривневими інструментами зросли, збільшився попит на них, тоді як попит на валюту знизився. Інфляційні очікування під контролем. Базова інфляція — на траєкторії стійкого зниження", — додав очільник НБУ.

Пояснюючи, чому Центробанк не пішов на жорсткіше посилення монетарної політики, Пишний зауважив, що хоча більш різке підвищення ставки могло б швидше знизити інфляцію, це загальмувало б економічне відновлення.

"В економіці не буває безкоштовних обідів — відчутне посилення політики підважить економічне відновлення", — наголосив банкір.

Нині облікова ставка залишається на рівні 15,5% — саме її НБУ втримує незмінною з березня 2025 року. За словами Пишного, таким способом регулятор балансує між стримуванням інфляції та підтримкою економіки.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні у червні 2025 року знизилася до 14,3%. У липні НБУ переглянув прогноз щодо загальної інфляції: тепер на 2025 рік вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували 8,7%). У 2026 році показник зменшиться до 6,6%, а до цільових 5% інфляція, за розрахунками, повернеться у 2027 році.

Як повідомляв Фокус, Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про намір найближчим часом замінити традиційну монету "копійка".

Фокус також писав про скасування обмежень на переказ коштів між банківськими картками.