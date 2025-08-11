Молодым врачам готовят солидный бонус: кто сможет получить 200 тысяч гривен
Выпускники интернатуры, которые готовы работать в селах и на прифронтовых территориях, смогут претендовать на единовременную выплату. Программа стартует в этом году и имеет особые условия.
Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске программы поддержки молодых врачей, которые готовы работать в сельской местности, на деоккупированных или прифронтовых территориях. С 2025 года выпускники интернатуры государственных медицинских вузов смогут получить единовременное пособие при условии соблюдения определенных требований.
Чтобы претендовать на выплату, нужно:
- закончить интернатуру в государственном учреждении высшего образования, которое подчиняется Минздраву или МОН;
- найти вакансию в государственном или коммунальном медучреждении на Едином веб-портале вакансий медицинских работников;
- выбрать заведение, где укомплектованность врачебных должностей не превышает 75%;
- заключить контракт на работу минимум на три года;
- подать пакет документов в учреждение высшего образования, где проходила интернатура, до 10 октября.
В пакет документов входят:
- заявление на имя ректора (в произвольной форме);
- письмо-подтверждение от медучреждения о соответствии требованиям;
- копии диплома и сертификата о присвоении квалификации (при необходимости);
- копия трудовой книжки или выписка из Реестра застрахованных лиц;
- копия заключенного договора с медучреждением.
Документы можно подать лично или отправить по электронной почте.
Это важно:
- выплату назначают по приказу учреждения высшего образования после проверки документов;
- средства перечисляют до конца бюджетного года;
- в случае досрочного увольнения по уважительным причинам (форс-мажор, состояние здоровья, призыв на военную службу) возвращать деньги не нужно.
Молодые медики, которые после интернатуры согласятся работать в селах, на деоккупированных или прифронтовых территориях, смогут рассчитывать на выплату от государства в размере 200 тысяч гривен.
В программе участвуют 20 государственных вузов, в частности Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, Одесский национальный медицинский университет, Днепровский государственный медицинский университет и другие.
