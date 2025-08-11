Молодым врачам готовят солидный бонус: кто сможет получить 200 тысяч гривен

Выпускники интернатуры, которые готовы работать в селах и на прифронтовых территориях, смогут претендовать на единовременную выплату. Программа стартует в этом году и имеет особые условия.

Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске программы поддержки молодых врачей, которые готовы работать в сельской местности, на деоккупированных или прифронтовых территориях. С 2025 года выпускники интернатуры государственных медицинских вузов смогут получить единовременное пособие при условии соблюдения определенных требований.

Чтобы претендовать на выплату, нужно:

закончить интернатуру в государственном учреждении высшего образования, которое подчиняется Минздраву или МОН;

найти вакансию в государственном или коммунальном медучреждении на Едином веб-портале вакансий медицинских работников;

выбрать заведение, где укомплектованность врачебных должностей не превышает 75%;

заключить контракт на работу минимум на три года;

подать пакет документов в учреждение высшего образования, где проходила интернатура, до 10 октября.

В пакет документов входят:

заявление на имя ректора (в произвольной форме);

письмо-подтверждение от медучреждения о соответствии требованиям;

копии диплома и сертификата о присвоении квалификации (при необходимости);

копия трудовой книжки или выписка из Реестра застрахованных лиц;

копия заключенного договора с медучреждением.

Документы можно подать лично или отправить по электронной почте.

Это важно:

выплату назначают по приказу учреждения высшего образования после проверки документов;

средства перечисляют до конца бюджетного года;

в случае досрочного увольнения по уважительным причинам (форс-мажор, состояние здоровья, призыв на военную службу) возвращать деньги не нужно.

Молодые медики, которые после интернатуры согласятся работать в селах, на деоккупированных или прифронтовых территориях, смогут рассчитывать на выплату от государства в размере 200 тысяч гривен.

В программе участвуют 20 государственных вузов, в частности Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, Одесский национальный медицинский университет, Днепровский государственный медицинский университет и другие.

