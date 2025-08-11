Молодим лікарям готують солідний бонус: хто зможе отримати 200 тисяч гривень

Випускники інтернатури, які готові працювати у селах та на прифронтових територіях, зможуть претендувати на одноразову виплату. Програма стартує цього року та має особливі умови.

Міністерство охорони здоров’я України оголосило про запуск програми підтримки молодих лікарів, які готові працювати у сільській місцевості, на деокупованих або прифронтових територіях. Із 2025 року випускники інтернатури державних медичних вишів зможуть отримати одноразову допомогу за умови дотримання певних вимог.

Щоб претендувати на виплату, потрібно:

закінчити інтернатуру у державному закладі вищої освіти, що підпорядковується МОЗ або МОН;

знайти вакансію у державному чи комунальному медзакладі на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників;

обрати заклад, де укомплектованість лікарських посад не перевищує 75%;

укласти контракт на роботу щонайменше на три роки;

подати пакет документів до закладу вищої освіти, де проходила інтернатура, до 10 жовтня.

До пакету документів входять:

заява на ім’я ректора (у довільній формі);

лист-підтвердження від медзакладу про відповідність вимогам;

копії диплома та сертифіката про присвоєння кваліфікації (за потреби);

копія трудової книжки або витяг з Реєстру застрахованих осіб;

копія укладеного договору з медзакладом.

Документи можна подати особисто або надіслати електронною поштою.

Важливо:

виплату призначають за наказом закладу вищої освіти після перевірки документів;

кошти перераховують до кінця бюджетного року;

у разі дострокового звільнення з поважних причин (форс-мажор, стан здоров’я, призов на військову службу) повертати гроші не потрібно.

Молоді медики, які після інтернатури погодяться працювати у селах, на деокупованих або прифронтових територіях, зможуть розраховувати на виплату від держави у розмірі 200 тисяч гривень.

У програмі беруть участь 20 державних вишів, зокрема Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Одеський національний медичний університет, Дніпровський державний медичний університет та інші.

