Зарплати медикам в Україні: чи зміниться розмір виплат у серпні 2025 року
На тлі повномасштабної війни роль медичних працівників в Україні залишається критично важливою. Тому держава забезпечує їм не лише визнання, а й стабільну грошову винагороду.
У серпні 2025 року змін у рівні виплат не очікується. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі виданню "Новини.LIVE".
За його словами, зараз триває активна робота над бюджетом на 2026 рік, у якому планується передбачити додаткові кошти на підвищення заробітної плати медпрацівникам.
"Це процес обговорень, пошуку ресурсів і підвищення тарифів у рамках програми медичних гарантій", — зазначив глава МОЗ.
Наразі мінімальні зарплати медиків визначено постановою Кабміну №28 від 13 січня 2023 року. Згідно з документом:
- 20 000 грн — мінімальна зарплата для лікарів, фармацевтів і фахівців із вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров'я;
- 15 000 грн — для лікарів-інтернів;
- 13 500 грн — для інших медичних фахівців.
Однак для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику — на територіях активних бойових дій, встановлено окремі норми оплати:
- 28 000 грн — для лікарів (крім інтернів);
- 18 000 грн — для фахівців;
- 9 000 грн — для молодшого медперсоналу.
Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.
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