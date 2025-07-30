Зарплати медикам в Україні: чи зміниться розмір виплат у серпні 2025 року

На тлі повномасштабної війни роль медичних працівників в Україні залишається критично важливою. Тому держава забезпечує їм не лише визнання, а й стабільну грошову винагороду.

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У серпні 2025 року змін у рівні виплат не очікується. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі виданню "Новини.LIVE".

За його словами, зараз триває активна робота над бюджетом на 2026 рік, у якому планується передбачити додаткові кошти на підвищення заробітної плати медпрацівникам.

"Це процес обговорень, пошуку ресурсів і підвищення тарифів у рамках програми медичних гарантій", — зазначив глава МОЗ.

Наразі мінімальні зарплати медиків визначено постановою Кабміну №28 від 13 січня 2023 року. Згідно з документом:

20 000 грн — мінімальна зарплата для лікарів, фармацевтів і фахівців із вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров'я;

15 000 грн — для лікарів-інтернів;

13 500 грн — для інших медичних фахівців.

Однак для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику — на територіях активних бойових дій, встановлено окремі норми оплати:

28 000 грн — для лікарів (крім інтернів);

18 000 грн — для фахівців;

9 000 грн — для молодшого медперсоналу.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.