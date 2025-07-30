Зарплаты медикам в Украине: изменится ли размер выплат в августе 2025

На фоне полномасштабной войны роль медицинских работников в Украине остаётся критически важной. Поэтому государство обеспечивает им не только признание, но и стабильное денежное вознаграждение.

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В августе 2025 года изменений в уровне выплат не ожидается. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии изданию "Новини.LIVE".

По его словам, сейчас идет активная работа над бюджетом на 2026 год, в котором планируется предусмотреть дополнительные средства на повышение заработной платы медработникам.

"Это процесс обсуждений, поиска ресурсов и повышения тарифов в рамках программы медицинских гарантий", — отметил глава Минздрава.

На данный момент минимальные зарплаты медиков определены постановлением Кабмина №28 от 13 января 2023 года. Согласно документу:

20 000 грн — минимальная зарплата для врачей, фармацевтов и специалистов с высшим немедицинским образованием, работающих в сфере здравоохранения;

15 000 грн — для врачей-интернов;

13 500 грн — для других медицинских специалистов.

Однако для тех, кто работает в условиях повышенного риска — на территориях активных боевых действий, установлены отдельные нормы оплаты:

28 000 грн — для врачей (кроме интернов);

18 000 грн — для специалистов;

9 000 грн — для младшего медперсонала.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.