Меда в Украине будет мало. А цены на продукт будут расти и в дальнейшем. По оценкам экспертов, в некоторых регионах в 2025 году стоимость меда прибавила 50% по сравнению с 2024-м. Что стоит за подорожанием и стоит ли ожидать дефицита, выяснил Фокус.

Украинские пасечники прогнозируют значительный спад урожая меда в 2025 году — до трети меньше, чем в прошлом году. Как сообщил основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин, из-за заморозков, длительных дождей, массовых случаев отравления пчёл, а также плохой зимовки пасек и тяжёлых весенних условий для цветения медоносных растений, первый медосбор провалился. Фокус поинтересовался, сколько стоит мёд сейчас и следует ли запасаться им заранее?

Обзор цен на мед в Украине: где искать полезный продукт

По состоянию на июль 2025 года на рынке меда наблюдается значительный рост цен. Если, например, акациевый мед в 2021 году продавали по 80-100 грн за литр, в 2025 году он стоит 200-250 грн. Фокус рассмотрел актуальные цены в разных сегментах рынка.

Подорожание меда является прямым следствием неурожайного сезона Фото: УНІАН

Цены на мед в супермаркетах

В крупных торговых сетях Украины цены на мед варьируются в зависимости от бренда, объема и сорта. По состоянию на конец июля 2025 года, стоимость продукта в супермаркетах превышает 34 грн. Конечно, в зависимости от объема.

Поэтому, по нашим наблюдениям, наиболее доступные предложения стартуют от 61,90 грн за банку 250 г в АТБ. В "Сильпо" цены начинаются от 34,40 грн за 100 г. А, например, в Varus стоимость меда здесь стартует от 36,60 грн за 125 г.

Мед является ингредиентом многих продуктов питания: от хлебобулочных изделий и десертов до напитков и соусов. Рост цен на сырье неизбежно отразится на конечной стоимости готовых продуктов

В общем, в супермаркетах можно найти различные сорта меда, от популярного подсолнечного и акациевого и гречишного до натурального меда из разнотравья (в "Метро" такой стоит 85,90 за 300 г.

Украинские пасечники прогнозируют значительный спад урожая меда Фото: УНІАН

Цены на мед на рынках и у пасечников

На рынках и непосредственно у пасечников, где можно приобрести мед урожая 2025 года, цены также немалые. Конечно, стоимость меда зависит от его сорта и региона, где он был собран.

Так, акациевый мед — один из самых дорогих сортов из-за его свойств (долго не кристаллизуется). На рынках цена за литр может колебаться от 500 до 650 грн.

Гречишный мед, который всегда пользуется популярностью, стоит примерно 250-320 грн за литр.

Стоимость литра меда из разнотравья колеблется от 150 до 250 грн, в зависимости от региона и содержания.

Подсолнечный мед — один из самых доступных сортов, цены на который варьируются от 120 до 200 грн за литр.

Затяжные дожди, прохладная весна и жаркое лето негативно повлияли на медоносные культуры

Что касается цен по регионам, то продукт, собранный в Карпатах, из-за уникальных горных трав и высокого качества, стоит дороже — 200-300 грн за литр.

А, например, мед из Полесья — региона, богатого разнотравьем и липой, стоит 150-250 грн за литр.

В июле 2025 года цены на мед в Украине являются высокими как в сетях магазинов, так и на рынках. Поэтому потребителям стоит готовиться к тому, что как сам натуральный мед не будет дешевым, так и продукты, которые его содержат, вероятно, возрастут в цене, по меньшей мере до следующего сезона.

В 2025 году урожай меда в Украине может сократиться на треть в Украине Фото: УНІАН

"Идеальный шторм" для медовой отрасли: почему подорожал мед в Украине

Специалисты отрасли подтверждают, что летом 2025 года украинский рынок меда переживает значительные изменения, которые приводят к ощутимому росту цен.

Эксперт рынка, национальный консультант в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка отмечает, что 2025 год стал одним из самых сложных для медовой отрасли за последнее десятилетие. Она называет ситуацию "идеальным штормом", который сформировался под влиянием нескольких ключевых факторов.

Летом 2025 года украинские потребители отмечают значительный рост цен на мед

"2025 год действительно становится одним из самых сложных для медовой отрасли за последнее десятилетие. Эта ситуация формируется под влиянием нескольких ключевых факторов, создающих "идеальный шторм" для отрасли. Первой и самой болезненной причиной остаются последствия военных действий — уничтожение пасек, невозможность ведения пчеловодной деятельности в зоне активных боевых действий и тому подобное. Вторым критическим фактором стали неблагоприятные погодные условия, в результате чего произошло уменьшение предложения меда на рынке, в частности сортовых медов (весенних), на фоне увеличения себестоимости производства меда", — отметила Анна Бурка.

Летом 2025 года украинский рынок меда переживает значительные изменения, приводящие к ощутимому росту цен Фото: УНІАН

Вторым критическим фактором, по словам эксперта, стали неблагоприятные погодные условия. Это привело к значительному уменьшению предложения меда, особенно сортовых весенних, на фоне роста себестоимости производства.

По предварительным оценкам, урожай весенних медов и акациевого меда был крайне ограниченным.

"Сейчас говорить о финальных данных медосбора еще рано, и урожай будет отличаться в зависимости от региона, однако тренд на уменьшение урожая уже является фактом. Так, по предварительным оценкам, было собрано крайне ограниченное количество весенних медов, акациевого меда, а по липового меда — половина урожая прошлых лет, объем урожая подсолнечного меда, может быть до 30% меньше, чем в прошлом году. Как следствие, текущая ценовая ситуация демонстрирует кардинальные изменения по сравнению с предыдущими годами. Для сравнения — закупочная цена на сортовые меды выросла почти на 50 процентов. Например, если в прошлом году оптовая цена на липовый мед составляла 80-85 грн за кг, то в текущем году достигает 120-130 грн/кг в зависимости от региона и объема", — рассказала Бурка.

Анна Бурка, эксперт рынка, отмечает, что 2025 год стал одним из самых сложных для медовой отрасли за последнее десятилетие Фото: УНІАН

Что касается ценового прогноза, то он, к сожалению, не самый лучший. "В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится", — отмечает Анна Бурка.

Активный спрос от фасовщиков и экспортеров, а также от конечных потребителей, на фоне ограниченного предложения будет давить на цены. Рынок адаптируется, но потребителям придется привыкать к более высоким ценам на качественный натуральный мед и продукты с ним как минимум до следующего сезона.